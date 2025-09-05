CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Görev Değişikliği

Esra GÜNTEPE / CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasının ardından il başkanlığına atanan 'Geçici Kurul'da yer alan Gürsel Tekin kısa bir video yayınladı. Tekin, "Uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli kademelerinde görev yapan ve İstanbul'da da 3 buçuk yıl il başkanlığı yapan bir insanım. Yine benim gibi önümüzdeki günlerde yine heyet adına krizi çözmek adına, demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 çok tecrübeli, deneyimli Cumhuriyet Halk Parti kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık" dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, CHP İstanbul İl Kongresi'nde yetkisizlik ve usulsüzlük yapıldığına dair devam eden davada 2 Eylül Salı günü ara karar açıklandı. Ara kararda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve kongre delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Kararda, Çelik ve yönetiminin yerine CHP'li Gürsel Tekin başkanlığındaki 5 kişiden oluşan Geçici Kurul'un atanmasına hükmedildi. Kararın ardından bugün Gürsel Tekin bir video yayınlayarak göreve başladığını duyurdu.

'BİZ HEPİMİZ CUMHURİYET HALK PARTİLİYİZ'

Gürsel Tekin, "Ben Gürsel Tekin. Uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli kademelerinde görev yapan ve İstanbul'da da 3 buçuk yıl İl Başkanlığı yapan bir insanım. Yine benim gibi önümüzdeki günlerde yine heyet adına krizi çözmek adına, demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 çok tecrübeli, deneyimli Cumhuriyet Halk Parti kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık. Size tanıtmak isterim. Zeki Başkan; doğduğu günden itibaren Cumhuriyet Halk Partili. Aynı zamanda da uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli kademelerinde görev yaptı, ilçe başkanlığı yaptı. Yine Hasan kardeşimiz, hem beraber biz il başkan yardımcılığı yaptık daha sonra da çeşitli dönemlerde partimizin en zor dönemlerinde ilçe başkanlığı yaptı. Müjdat kardeşimiz babadan oğula Cumhuriyet Halk Partili. Köklü bir Cumhuriyet Halk Partili. O da ilçe başkanlığı yaptı. Keza Erkan kardeşimiz. Biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz" ifadelerini kullandı.

'HAK, HUKUK, ADALET İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MÜCADELE EDECEĞİZ'

Tekin, "Bizim temel görevimiz kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın inisiyatifi dışında bazı olumsuzluklar oluştu. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki adliye koridorlarına düşmemeliydi. Bizim temel görevimiz bir an önce bu mahkeme koridorlarından çıkarıp kardeşlik hukuku içerisinde bütün Cumhuriyet Halk Partilileri kucaklayarak önümüzdeki süreçte mücadele edeceğimiz çokça tutsak arkadaşlarımız var. Tutuklu arkadaşlarımız var. Birçok belediyemizde her gün operasyon var. Bütün bunlara sahip çıkmak için hak, hukuk, adalet için önümüzdeki günlerde mücadele edeceğiz. Zaman zaman bir kısım arkadaşlarımızın, benim dışımdaki arkadaşlarımızın kim olduğuyla ilgili merakları olmuş. Ben bu vesileyle bu aslan arkadaşlarımı da sizlere takdim etmek için bu ufacık videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bize güvenin biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri, kuralları, gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Onun dışında asla hiç kimse bizden bir şey beklemesin; çünkü biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz" dedi.