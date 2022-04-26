CHP Grup Toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çocukları etten sütten mahkum bırakanlarla kavga edeceğiz. Kira ile, enflasyon ile kavga edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçcdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin genelkurmay başkanının bile kurgulanmış mahkemelerle hapse atıldığını gördük. Gezi nedir? Özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir. Baskıya isyandır aslında. 'Doğayı koruyalım' diyor. Gençler, Osman Kavala beraat ettiği davada müebbet hapse mahkum oldu. Dünyada böyle bir örnek yok. Yargı bağımsız değil. Vera'yı unutmayın, babası hapse giderken kucakladı. Bizim Vera'ya sözümüz var, babasıyla tekrar kucaklaşacak" ifadelerini kullandı.

Karanlığa mahkum edilen çocuklar nedeniyle öfkeli olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Yoksulların biriken öfkesini görüyor musun? Ben bebeklerin ağlamalarından uyuyamıyorum. Bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır diyor. Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum, çift sözüm var. Önde çatışma ne kadar sert olursa, zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Ben o yoksulluğa muhtaç edilen çocuklar için mücadele ediyorum. ya bana katılın ya da yolumdan çekilin açıkça ve net söylüyorum. Pes etmeyeceğim, durmayacağım. İçimde bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavga var. Yol arkadaşlarımızla beraber yapacağız" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Çocukları etten sütten mahkum bırakanlarla kavga edeceğiz. Kira ile, enflasyon ile kavga edeceğiz. Uyuşturucu baronları ile iş tutanlarla kavga edeceğiz. Yargıyı siyasetin emrine verip kendi insanımızı rehin tutanlarla kavga edeceğiz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika