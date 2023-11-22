CHP Grup Başkanvekili Başarır gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, cumhurbaşkanı seçimindeki "yüzde 50+1" tartışmalarına ilişkin, "Türkiye'nin ekonomiden, dış politikadan, yoksulluktan şeffaflığa kadar çok önemli sorunları var. Bunun sebebi işte bu ucube sistemdir.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, cumhurbaşkanı seçimindeki "yüzde 50+1" tartışmalarına ilişkin, " Türkiye'nin ekonomiden, dış politikadan, yoksulluktan şeffaflığa kadar çok önemli sorunları var. Bunun sebebi işte bu ucube sistemdir. Asıl tartışılması gereken budur." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin cumhurbaşkanı seçiminden önce konuşması gereken daha önemli sorunları olduğunu söyledi.

Son günlerdeki "yüzde 50+1" tartışmalarına değinen Başarır, "Ben Recep Tayyip Erdoğan'a üzülüyorum. Bu konuyu önce gündeme getiriyor, Devlet Bahçeli grupta bir yaygara yapıp bağırıyor, uçaktan indiği zaman da bu konudan bahsedemeyecek duruma geliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin ekonomiden, dış politikadan, yoksulluktan şeffaflığa kadar çok önemli sorunları olduğunu ifade eden Başarır, "Bunun sebebi işte bu ucube sistemdir. Asıl tartışılması gereken budur. Ne yazık ki bu ülkenin Cumhurbaşkanı bir rahatsızlığını tartışmaya açıyor. Küçük ortağı ona, herhalde üçüncü kez oldu, bir ayar veriyor, konuşamayacak hale geliyor." görüşünü savundu.

"Tunç Soyer'in yanındayız"

İçişleri Bakanlığının İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinliklerindeki konuşmasında Osmanlı Devleti ve son padişah Vahdettin'e hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattığını kaydeden Başarır, "İçişleri Bakanı, görüntülere bakacakmış ve bir karar verecekmiş. İçişleri Bakanı'na ilk tavsiyem; görüntülere bakmadan hepimizin onuru, gururu, bir anlamda yol haritası olan Nutuk'u okuması. Önce Nutuk'u okusun, ondan sonra görüntüleri incelesin." ifadelerini kullandı.

Soyer'in, Nutuk'un bir bölümündeki cümleleri İzmir'in kurtuluş gününde sarf etmesinin soruşturma konusu olmasının iktidar için bir "utanç" olduğunu öne süren Başarır, "O soruşturma Tunç Soyer'i değil Nutuk'u, Ata'mızın sözlerini soruşturuyor. Her şekilde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın sözlerinin arkasındayız, yanındayız." dedi.

"Vergi dilimlerinde adaletsizlik"

CHP Grup Başkanvekili Başarır, tarımsal girdi fiyatlarının 48 aydır aralıksız yükseldiğine dikkati çekerek, çiftçinin üretim yapamaz hale getirildiğini, bunun da ciddi bir gıda sorununa neden olduğunu söyledi.

Türkiye'de 3 milyon 600 bini kamuda olmak üzere toplam 20 milyon çalışanın bulunduğu belirten Başarır, çalışanların cebinden parasının çalındığını, bunun nedeninin de vergi dilimlerinde yapılan adaletsizlikler olduğunu ileri sürdü.

Ali Mahir Başarır, asgari ücretlinin, aldığı maaşla büyükşehirlerde kira ücretini karşılamasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Asgari ücretlinin aldığı maaşın barınma sorununu çözmediğini ifade eden Başarır, "İşçi ve emekçiye oyun peşinde olan iktidar 'Hedeflenen enflasyon oranına göre zam yapacağız.' diyor. Hedeflenen enflasyon yüzde 35 olsa da enflasyon 2024'te üç haneleri yine görecek, olan yine işçiye olacak. Asgari ücret hedeflenen değil gerçek enflasyon oranında belirlenmelidir. İşçi artık açlığa terk edilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, Bakanlığının bütçe görüşmeleri esnasında Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay kararlarına yönelik açıklamalarına da değinen Başarır, "Yargıtayı şekillendiren sizsiniz. Sayın Bakan, Yargıtayın nasıl karar vermesi gerektiği yönünde oyunu, rengini, hislerini belirttin. Siz Anayasa Mahkemesi ile Yargıtayı birbirine düşürecek kadar yargıyı kutuplaştıran bir yapısınız. Adalet Bakanı 'Ben tarafsızım' diyor. Bu sorun nasıl çözülecek? Yargıdan elinizi çekeceksiniz, bu sorun zaten çözülür." diye konuştu.