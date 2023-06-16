CHP Grup Başkanı Özel: "Adaylık ilanım yoktur ama sorumluluk düşerse kaçınmam"

ANKARA - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti genel başkanlığına adaylık konusunda, "Gerektiği yerde sorumluluk almaktan kaçınmayacağım. Adaylık ilanım yoktur ama sorumluluk düşerse kaçınmam" dedi.

Özel, TBMM'de açıklama yaptı. Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'in ilk turda ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a oy verdiği, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığı açıklamasına ilişkin olarak Özel, "Şener'in açıklamalarını içim acıyarak, kanım donarak izledim. Kanımız dondu. Meselede şunu söylemek lazım; Şener, AK Parti'nin savrulmasını deşifre ettiği dönemde kendine CHP'de yer buldu. Hangi CHP'linin yerine partide yer bulduysa o arkadaşın hakkını yedi ama bizim de o arkadaşa bir özür borcumuz var. Sevildikten sonra partiye kayıt olmuş, ikinci turdan önce istifa etmiş. Ortaya çıktı ki iki turda da oy vermemiş. Vicdanı kara, kalbi kurumuş, kendine alan açana teşekkür etmesi gerekirken ihanet eden bir anlayışa ne denir? Bunun tekrarlanmaması için gereken neyse onu yapacağız. Hani ders alacağız ya, o seçimden de ders almak lazımmış. Şener'e oy verenlerden özür dilemekten başka bir şey yok" şeklinde konuştu.

Parti genel başkanlığına adaylığı konusunda ise Özel, "Ben daha önce de ifade ettim. En doğru kararı vermek zorundayız. Bana sordular, 'Aday da olurum, fedakarlık da yaparım' dedim. Sayın genel başkan ile konuştum. Gerektiği yerde sorumluluk almaktan kaçınmayacağım. Adaylık ilanım yoktur ama sorumluluk düşerse kaçınmam" dedi.