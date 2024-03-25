Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gaziantep'te miting düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Göreceksiniz her geçen gün daha kalabalık olacağız. Her geçen gün daha çok olacağız." dedi.

Özel, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Gaziantep'te daha etkin olmayı hak ettiklerini söyledi.

Gaziantep'te çalışmalara devam edeceklerini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Yıllar önce Gaziantep'e geldiğimde şunu söylemiştim. Bu Gaziantep bu CHP'nin bu günlerini hak etmiyor. Biz Gaziantep'e ayrı önem vermeliyiz. Şimdi seçim atmosferindeyiz. Bu parti Gaziantep'te hak ettiği yere gelene kadar Özgür Özel olarak elim Gaziantep'in üzerindedir, bunu hep beraber başaracağız. O heyecan, o umut bugün buradadır."

Gaziantep'te "Ramazan ayında miting olmaz, bu alan dolmaz, üzülürsünüz" eleştirisinde bulunanlara karşı miting alanının dolduğunu söyleyen Özel, şunları söyledi:

"Ben o kentteki yoldaşlarıma, o kentteki Atatürkçülere, Cumhuriyetçilere, vatanseverlere inanıyorum, Gaziantep'e gidiyorum dedim. Göreceksiniz her geçen gün daha kalabalık olacağız. Her geçen gün daha çok olacağız. En sonunda Gaziantep'i hak ettiği günlerine, geçmişteki gibi Cumhuriyetçilerin kalesi yapacağız. Bu süreçte büyük bir heyecan büyük bir umut dalgası var. Gaziantep'te seçime büyük iddia koyuyoruz."

Partisi için yerel seçimlerde destek isteyen Özel, emekli maaşlarını eleştirdi.

Emekli maaşlarında bir düşüşün yaşandığını anlatan Özel, şu ifadelere yer verdi:

"2018'de nohut dürüm 5 liraymış, şimdi 50 lira. Gaziantep'te meydan dolu, yoksulları ne yiyor nohut dürümü. 5 liralık nohut dürümü 6 senede 50 lira olmuş ve 10 kat artmış. Nasıl geçinilecek, en kötü evin kirası 10 bin. Emeklinin maaşı da 10 bin lira, eve girerse aç oturacak, karnını doyurursa sokakta yatacak."

Gazianteplilerden partisi için destek isteyen Özel, öğretmenlere de destek vereceklerini ifade etti.

Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün öğretmenlerimizin arkasındayız. CHP'li Belediyeler son 5 yılda 61 yurt yaptı. Gaziantep'te CHP'li belediyeler seçildikçe merkez belediyeleri aldıkça aynı İstanbul, Ankara, Mersin Adana belediyelerimiz gibi buralarda yurt yaparak öğrencilerin barınma sorununu çözeceğiz. Sosyal konut projeleriyle kira sorununu çözeceğiz."

Özel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra CHP yönetimi olarak İslahiye ve Nurdağı'nda bulunduklarını sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkanı Özel, konuşmasının ardından il ve ilçe adaylarını tanıttı.

Kaynak: AA / Politika

Gaziantep Deprem Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor CANLI izle! 25 Mart Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki! Kızıl Goncalar canlı izle! 25 Mart 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 12. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar canlı izle! 25 Mart 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 12. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Üçkağıtçı filmi oyuncuları kim? Üçkağıtçı filmi konusu, oyuncuları ve Üçkağıtçı özeti! Üç Kağıtçı nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Üç Kağıtçı konusu nedir? Üç Kağıtçı filmi oyuncuları kimlerdir? Üç Kağıtçı filmi konusu ne? Üç Kağıtçı oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Korkusuz Korkak nerede çekildi, oyuncuları kimdir? Korkusuz Korkak konusu ne? Korkusuz Korkak oyuncu kadrosu! Film nerede çekiyor? Korkusuz Korkak filmi ne zaman, nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kim? Korkusuz Korkak filmi konusu, oyuncuları ve Korkusuz Korkak özeti! Ömer canlı izle 2024! Star TV Ömer 49. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 1 Mart Ateş Kuşları 48. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! Selahaddin Eyyubi canlı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. bölüm canlı yayın izleme linki 25 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 25 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title