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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari ücret 30 bin lira olmazsa bu memleketi size dar edeceğiz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşının asgari ücrete denk olması gerektiğini belirtti. Özel, 'Her emekliye bir asgari ücret, 17 bin liralık maaş bu aydan itibaren yatırılmalıdır.' dedi. Ayrıca, 2025 yılı için asgari ücret taleplerinin 30 bin lira olduğunu ifade etti. Hükümete seslenen Özel, asgari ücretin 30 bin lira olmaması durumunda "Bu memleketi size dar edeceğiz" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşının asgari ücrete denk olması gerektiği çağrısında bulunarak "Her emekliye bir asgari ücret, 17 bin liralık maaş bu aydan itibaren yatırılmalıdır." dedi. Özel, 2025 yılı için asgari ücret taleplerinin ise 30 bin lira olduğunu söyledi. "Asgari ücret 30 bin lira yoksa mücadeleye itiraza devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz. 30'un altında biz yokuz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Enflasyon karşısında maaşların eridiğine vurgu yapan Özgür Özel emeklilerin ve asgari ücretlilerin geçim sıkıntısı yaşadığının altını çizdi. Alım gücünün korunması için her iki kesime de enflasyonun üzerinde zam yapılması gerektiğinin altını çizdi.

"DEVLET, 'VERGİLERE OCAK AYINDA YÜZDE 44 ZAM YAPACAĞIM' DİYOR"

İktidarın ekonomi yönetiminin kendine rasyonel vatandaşa irrasyonel yaklaşımları olduğunu belirten Özel konuşmasına şöyle devam etti: Devlet, 'Ben alacağım vergilere ocak ayında yüzde 44 zam yapacağım' diyor. İktidarın ekonomi yönetimi kendine rasyonel vatandaşa irrasyonel yaklaşımları sergilemeye devam ediyor. Bundan sonra 1 Ocak gününe kadar CHP hem komisyonda hem genel kurulda 81 ilde sokak sokak vatandaşın gerçek sorununu AK Parti'nin sırtımıza vurduğu yükü konuşacak.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN 17 BİN LİRA TEKLİFİ

"CHP olarak öneriyoruz bütçe görüşmeleri sırasında kanun teklifi verecekler birinci önerimiz emekli maaşı asgari ücrete denk olmalıdır ve derhal bu ay her emekliye bir asgari ücret 17 bin liralık maaş bu aydan itibaren yatırılmalıdır. 1 Ocak günü geldiğinde asgari ücret zamlanacak."

"ASGARİ ÜCRET TALEBİMİZ 30 BİN LİRA"

"Bir asgari ücretlinin gerçek enflasyonu nedir? Bugün enflasyon yüzde 50. Yüzde 50 zam verse 24 bin lira asgari ücret olacak. Beklentimiz yüzde 30 ise 21 bin lira yapalım. Bir yılda asgari ücretlinin muhatap olduğu enflasyon verilirse hesap ortadadır. Asgari ücret talebimiz 30 bin TL. Bunun altında biz yokuz. Asgari ücret 30 bin lira yoksa mücadeleye, itiraza devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz. 30'un altında biz yokuz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari ücret 30 bin lira olmazsa bu memleketi size dar edeceğiz
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Politika
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Yorumlar (48)

Haber Yorumlarıİrfan Çapın:

Valla bi pk yiyemezsin

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Haber Yorumlarıİbrahim Furkan Altunbaş:

Yok 100.000 olsun bence sonra ekmegği 80 liradan alalım.

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Yorum Beğenme41
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Haber YorumlarıHüsamettin Kılkuyruk:

Asgari ücret 30 bin olursa ekmek 20 tl olur. zaten zam yapmak için bahane arıyor bazı esnaf ve sanayiciler...

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme24
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Haber Yorumlarısuat kılıç:

Belediyelerin Konserlere milyonlar dağıttığı vakit memleketi dar ettinmi belediye başkanlarına...

Yorum Beğen98
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Haber YorumlarıSefa Altun:

30 BİN OLSA NEYE YARAR,HER SEY İKİ KATİNA CİKACAK BUNU AKİL EDEMEYECEK KADAR CAHİLMİSİNİZ...

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme16
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Haber Yorumlarısuat kılıç:

Belediyelerin milyonları konserlere dağıtsın, sende kalk asgari ücret 30.000 olsun de. Belediyelerin Konserlere milyonlar dağıttığı vakit memleketi dar ettinmi belediye başkanlarına...

Yorum Beğen71
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Haber YorumlarıVATAN BOZKURTLAR:

Sana söylenecek çok şey varda yeri değil ama tek birşey söylüyücem Allah bu ülkeyi CHPDEN KORUSUN.

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Haber YorumlarıMikail Aras:

belediyelerinizin lüzümsuz konserlere verdikleri paralari dar etmesi gerekiyor milletin size.

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Haber Yorumlarıbatu cenk:

Ekonomiden bu kadar anlamayan insanlar dünya kadar maaş alıp vergilerimizi çarçur ediyor. Zam değil, indirim gerekiyor. Asgari ücrete zam demek, bir sonraki zamma kadar maaşın eski maaşdan daha az değerli olması demek. Bunu anlayın artık kıt kafalar

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarımi:

aynen sonra niye issizlik artti neden gecinemiyoruz neden vergiler artti diye aglayin. memur besliyorsunuz emekli besliyorsunuz haberinjz yok

Yorum Beğen26
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