Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bandırma'da halkla buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için çalışmalarını Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sürdürdü.

Edremit ve Bigadiç ilçelerindeki ziyaretlerinin ardından Bandırma'ya gelen Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda partisince düzenlenen "halkla buluşma" programında vatandaşlara hitap etti.

Özel, 22 yıl önce emekli maaşının 1,5 asgari ücret seviyesinde olduğunu dile getirdi.

Enflasyon karşısında emekli maaşlarına gereken zamların yapılmadığını savunan Özel, "Bugün 10 bin lira en düşük emekli maaşı, açlık sınırından bile 7 bin lira aşağıdadır. Bugün Bandırma'da en düşük ev kirası 10 bin liradır, emekli eve girse karnı açtır, karnını doyursa sokakta kalacaktır. Bir devlet, emeklisine bunu yapamaz. Dünyanın gelişmiş ülkeleri emeklilerini dünyanın öbür ucunda tatile yollarken, en iyi hayat şartlarını sağlarken bu ülkenin ömürleri çalışmakla geçmiş emeklilerine bunu reva görmek doğru değildir." diye konuştu.

Özel, Bandırma'nın aynı zamanda tarım kenti olduğunu anlattı.

Mazot fiyatlarındaki artışa değinen Özel, "ÖTV'siz mazot gemilere, yatlara var ama bundan sonra ÖTV ve KDV'siz mazotu çiftçilere ya alacağız ya alacağız." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle köylünün milletin efendisi olduğunu vurgulayan Özel, "Çiftçi, emekli bu iktidarın gelmesiyle kayıplarını yaşadı. Bir şey kaybedildiği yerde bulunur. Madem ki sandıkla kaybettik, önümüzdeki kurulacak ilk sandıkta bunun hesabını bunlardan soracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Partisinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın ve Bandırma Belediye Başkan adayı Dursun Mirza'ya destek isteyen Özel, konuşmasının ardından adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA / Politika

Balıkesir Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bayram Ünlü kimdir? İYİ Parti Kütahya Tavşanlı Belediye Başkan adayı Bayram Ünlü kimdir? Fatih Polat kimdir? İYİ Parti Kilis Polateli Belediye Başkan adayı Fatih Polat kimdir? Ramazan Korkmaz kimdir? İYİ Parti Kilis Musabeyli Belediye Başkan adayı Ramazan Korkmaz kimdir? Celal Yılmaz kimdir? İYİ Parti Kilis Elbeyli Belediye Başkan adayı Celal Yılmaz kimdir? Erhan Şahin kimdir? İYİ Parti Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkan adayı Erhan Şahin kimdir? Emrullah Çiçek kimdir? İYİ Parti Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Emrullah Çiçek kimdir? Hayati Beyazit kimdir? İYİ Parti Kırşehir Akpınar Belediye Başkan adayı Hayati Beyazit kimdir? Işık Şimşek kimdir? İYİ Parti Kırşehir Mucur Belediye Başkan adayı Işık Şimşek kimdir? Şuayip Ata kimdir? İYİ Parti Kırşehir Kaman Belediye Başkan adayı Şuayip Ata kimdir? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! Ümit Çalık kimdir? İYİ Parti KIrklareli Lüleburgaz Belediye Başkan adayı Ümit Çalık kimdir? Ahmet Etem Oruç kimdir? İYİ Parti KIrklareli Lüleburgaz Belediye Başkan adayı Ahmet Etem Oruç kimdir? İrfan Gökler kimdir? İYİ Parti KIrklareli Babaeski Belediye Başkan adayı İrfan Gökler kimdir? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title