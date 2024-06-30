CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen "Geçinemiyoruz" mitinginde hükümete asgari ücret çağrısı yaptı. Özel, "Erken seçim olmaz diyenlere uyarımdır: Geçim olmazsa, seçim olur. Asgari ücrete en az enflasyon kadar zam istiyoruz. 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz." dedi.

CHP'DEN KOCAELİ'DE "GEÇİNEMİYORUZ" MİTİNGİ

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "Geçinemiyoruz" mitingi düzenledi. Programda konuşan CHP lideri Özgür özel, vatandaşın geçinemediğini belirterek hükümete erken seçim çağrısı yaptı. Asgari ücrette beklentilerini açıklayan Özel, en az enflasyon kadar zam yapılması gerektiğinin altını çizdi.

ÖZEL: YAZIKLAR OLSUN BÖYLE DÜZENE

Özel, şunları söyledi: "Bu meydanı dolduran herkes 'Geçinemiyoruz' diyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki işsizler maalesef siz herkesin adına bu meydandasınız. Sesinizi yükseltiyorsunuz. Burada kim varsa tek bir dertleri var: Geçinememek. Hakkımızı almadan durmayacağız. Enflasyon eziyor, zam gelmiyor. Yazıklar olsun böyle düzene.

"EMEKLİ MAAŞI BİR ASGARİ ÜCRET OLANA KADAR DURMAYACAĞIZ"

Sokaklar, meydanlar bizimdir. Refah payını almak emekçinin hakkıdır. Yok öyle işine gelince sabır istemek. Bizler enflasyon karşısında ezilmeye alışmayacağız. İşçinin emekçinin hakkını söke söke alacağız. Zam ve refah payı verilmedi. Emekli maaşı bir asgari ücret olana kadar durmayacağız.

"GEÇİM OLMAZSA SEÇİM OLUR"

Buradan hükümete sesleniyoruz; geçim olmazsa seçim olur. Erken seçim olmaz diyenlere uyarımdır: Geçim olmazsa, seçim olur. Çiftçilerin de yanındayız. Doyurmak için önce doymak gerek. Adaletli bir vergi sistemi istiyoruz. Maaşlar hesaplama yüzünden ay ortasında erimeye başlıyor. İşsiz sayısı 1 yılda 1 milyon 200 bin arttı. 552 bin esnaf kepenk kapattı. 500 bin çiftçi ise kayıp. Esnafa kredi faiziyle yükleniyorlar, yandaşa servet akıtıyorlar.

"GRİ LİSTEDEN ÇIKMAYI BAŞARI GİBİ ANLATIYORLAR"

Gri listeden çıktığımızı ilan ettiler. Sanki gri liste Ecevit'ten, Özal'dan, Demirel'den kalmış gibi anlatıyorlar. Bugün güç bela gri listeden çıkılınca bunu başarı gibi anlatıyorlar. Gri liste dediğin Burkina Faso'dur, Suriye'dir... Kara para cennetinin olduğu ülkelerdir. Bunu başarı diye anlatanlara yazıklar olsun.

"25 BİN LİRANIN ALTINDAKİ ASGARİ ÜCRETİ ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Asgari ücret verildiği günden bugüne neredeyse 4 bin lira kaybetti, bugünkü 17 bin lira o günkü 13 bin lira. Asgari ücrete en az enflasyon kadar zam istiyoruz. 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz."