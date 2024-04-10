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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Bayramlaşma Törenine Katıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Manisa Valiliğince Manisa Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen törende dua edildi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj okundu.

Törene katılan Özel, CHP'nin belediye başkanlarının kamu görevi yapmanın bilincinde, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlara eşit hizmet vermekle kanunen memur, vicdanen mecbur olduğunu söyledi.

Hangi parti ve görüşten olursa olsun belediye başkanlarının kapısının herkese açık olduğunu belirten Özel, şunları aktardı:

"Bugün bayramlaşmaya 'Belediye başkanım yok', 'Çok belediye meclis üyem vardı, şimdi az' diye gelemeyen il başkanı varsa kusur onların değil benimdir. Kurban Bayramı'ndan önceki hafta AK Parti'nin, MHP'nin, İYİ Parti'nin, Manisa'da teşkilatı bulunan tüm partilerin il başkanlarını aramak, birlikte olma arzumuzu ifade etmek benim şahsımda İl Başkanı'mın ve Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın görevidir."

Vali Enver Ünlü de programa katılanların bayramını tebrik ederek bayramların mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendiği, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günler olduğunu anlattı.

Törene CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Garnizon Komutanı Piyade Albay Zeynel Abidin Alptekin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler de katıldı.

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Kaynak: AA / Politika

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