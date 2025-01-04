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CHP Genel Başkanı Özel, Kars'ta konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel, Kars'ta konuştu Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biliriz ki babaevinin tapusu kimsenin değildir; ne Özgür Özel'dedir, ne Kemal Kılıçdaroğlu'nda, ne Bülent Ecevit'te vardı, ne rahmetli İsmet Paşa'da.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biliriz ki babaevinin tapusu kimsenin değildir; ne Özgür Özel'dedir, ne Kemal Kılıçdaroğlu'nda, ne Bülent Ecevit'te vardı, ne rahmetli İsmet Paşa'da. Babaevinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen Özel, partisinin İl Başkanlığı açılışı öncesi seçim otobüsü üzerinden yaptığı konuşmada, dün Ardahan'da olduğunu, bugün ise soğuk havada Kars'ta sıcak karşılandığını söyledi.

CHP'nin kurumsal kimliğini "babaevi" olarak nitelendiren Özel, babaevinde doğanlara buranın kapısının açık olduğunu dile getirdi.

"Vatanını milletini seven kim varsa, artık bu evin kapıları ona açıktır"

Babaevinin bacasının tüttüğünü, çayının kaynadığını ve herkese sıcak çorba olduğunu aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Başı sıkışan, daralan, dara düşen, kendine sıcak yuva arayan için babaevinde her zaman bir yer vardır. O yer, başımızın gözümüzün üzeridir. Evimizin baş köşesidir. Gelene 'Hoş geldin.' deriz, baş köşeye alırız. Biliriz ki babaevinin tapusu kimsenin değildir; ne Özgür Özel'dedir, ne Kemal Kılıçdaroğlu'nda, ne Bülent Ecevit'te vardı, ne rahmetli İsmet Paşa'da. Babaevinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Öyle olunca Kars'ta Atatürk'ü, Cumhuriyeti'ni, vatanını milletini seven kim varsa, artık bu evin kapıları ona açıktır. Yeter ki Cumhuriyet'le, Misak-ı Milli'yle, bayrakla sorunu olmasın."

Kars'ın kendileri için çok önemli yerde olduğundan bahseden Özel, buradaki seçimleri kazanmak için çalıştıklarını söyledi.

İktidarları döneminde bölgede doğal gazın fiyatını yarıya indireceklerini ifade eden Özel, "Kars'ta tarım ve hayvancılıktan etkilenmeyen yok. Bu sene yurt dışından 525 bin canlı hayvan gelecek. Bu hayvanlara ödenen para besicimize verilse, ne Kars'ta, ne Doğu Anadolu'da sorun kalacak." dedi.

Özel, Türkiye'ye 13 yılda 4,5 milyon Suriyelinin geldiğine değinerek, şunları kaydetti:

"200 milyar dolar para kaybetmişiz. 283 şehit vermişiz, Karslılara 'Zafer kazandık.' deniyor. Oysa ki yoksulluk, işsizlikle karşı karşıyalar. Bir asgari ücretle 7 çeyrek altın alıyorduk. O asgari ücret şu anda 3,5 çeyrek altını zor alıyor. Yarı yarıya asgari ücretliyi yıpratmışlar. En düşük emekli maaşı, CHP iktidarında 1,5 asgari ücret olacaktır, söz veriyoruz."

Kaynak: AA / Günay Nuh - Politika
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