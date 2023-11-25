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CHP Genel Başkanı Özel, Bosna Hersek Devlet Günü törenlerine katıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek temaslarının ikinci gününde Bosna Hersek Devlet Günü kutlamalarına katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek temaslarının ikinci gününde Bosna Hersek Devlet Günü kutlamalarına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'te Devlet Günü kutlamaları çerçevesinde başkent Saraybosna'daki programda 2. Dünya Savaşı'nda Bosna Hersek'i savunurken hayatını kaybedenler anısına dikilen Sönmeyen Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı. Özel, programın ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ile görüştü. Özgür Özel ayrıca, Kovaçi Şehitliği'nde Devlet Günü vesilesiyle tertiplenen törene de katıldı. Özel, burada bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrini de ziyaret ederek çiçek bıraktı.

25 Kasım 1943'teki oturumda Bosna Hersek, Yugoslavya dahilindeki 6 cumhuriyetten biri olarak tanınmış ve Avrupa'nın en kadim devletlerinden biri olan Bosna'nın devlet statüsü güvence altına alınmıştı. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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