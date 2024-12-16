CHP Genel Başkanı Özel, Başak Cengiz Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin açılışında konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'nin Suriye politikası, 13 yılda büyük kayıplara sebebiyet vermiştir. Bir an önce Türkiye, hem sığınmacıları göndermeli hem kendi gündemine dönmelidir." dedi.

Özel, Yenimahalle Belediyesince, İstanbul'da kaldırımda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz'in isminin verildiği kreş ve gündüz bakımevinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de insanların geçim sıkıntısı çektiğini ve yoksullukla mücadele ettiğini söyledi.

Özellikle 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından CHP'li belediyelerin hizmetlerinin engellenmek istendiğini savunan Özel, "İşte burada Recep Tayyip Erdoğan'ın kimyası bozulmaktadır. Bir gün dönüyor, 'Silkeleyin bu belediyeleri' diyor. Yahu silkelemek ne demek? Zeytin mi silkeliyorsun?" diye konuştu.

Özgür Özel, CHP'li belediyelerin yaptıklarının kıskanıldığı değerlendirmesinde bulunarak, "Eğer vatandaşın gönlünden düştüysen, oraya girmenin yolu var. Gönülden düşerken çaresi, neden düştüğünü düşünüp daha çok çalışmak, hizmette yarışmaktır. O zaman vatandaşın gönül kapısı açıktır, oraya girersin. Ama hazımsızlık yaparsan, arkadan çelme çakarsan, belediye hizmet aracının lastiklerini millete hizmet götüremesinler diye geceleyin indirirsen, millet bunu görür; bu hazımsızlığı görür. Senin sindiremediğini görür, hazmedemediğini görür. Bunun cezasını en ağır şekilde verir. O yüzden sen baskılarınla bizi sindiremezsin ama sen sindireceksin. Bu hazımsızlığı yapmayacaksın." ifadesini kullandı.

Belediyelerin, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçlarına değinen Özel, şunları kaydetti:

"AK Parti'den aldığımız her belediyeyi SGK ve vergi borcuyla aldık, faizleri var. SGK'nin toplam 100 lira alacağı var. Bu alacağın 10 lirası belediyelerden. Belediyelerin yüzde 65'i bizim, 6.5 lirası da bizden. Diyor ki 'SGK'ye borçlarını ödesinler de SGK de maaş ödesin'. Yahu yüzde 10'u senin, MHP'nin, DEM'in ve bizim belediyelerimizden. Bunun yüzde 90'ı kimde? SGK'nin en büyük borçlusu senin yandaş şirketin. İkinci büyük borçlusu senin müteahhit şirketin. Üçüncü büyük borçlusu senin akraba şirketin. 4, 5,10 hepsi sana yakın şirketler. Şimdi bizim gırtlağımıza çökecekler, kendi deyimleriyle silkeleyecekler, paraları kesecekler, sonra yandaşları için yeni bir yapılandırma çıkaracaklar. Millet bu kötülüğü görsün. Varsa cesaretiniz lütfen açıklayın, SGK'ye kimin kaç para borcu var. Hangi şirket ne zamandır ödemiyor?"

"Baascı değiliz, olmadık, asla böyle bir şeyi kabul edemeyiz"

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesine ilişkin konuşan Özel, "Esat rejimi yıkılmış, 'Ben haklı çıktım. diyor. ya sen ne haklı çıktın? 13 sene önce demiş ki 'Biz gideceğiz Emevi Camii'nde namaz kılacağız'. O namaz bu namaz mı? Arada 13 yıl var. Arada 238 şehit, 200 milyar dolar kayıp ve 4,5 milyon da sığınmacı var. İlk gün 'hepsi dönüyorlar' diye yalandan Çin'den otoban görüntüleri, kapılarda yığılma görüntüleri... Ama giden falan yok." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin 13 yıl boyunca çözüm önerilerini dile getirdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Diyor ki 'Bunlar Baascı'. Baascı değiliz, olmadık, asla böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Bana diyor ki 'Sen Esad'la görüşmek istedin'. Evet istedim. Ben de söyledim, daha önceki dönemlerde de defalarca söyledik. Diyalog kurulmalı, demokrasiye davet edilmeli, Suriye'de yeni bir hükümetle yeni bir anlayışla birlikte bütün Suriye'yi temsil eden bir demokratik yapı kurulmalı. Seçimler yapılmalı, herkes evine ulaşmalı. Biz, sığınmacılar dönsün diye 'Esad'la görüşelim, onu demokrasiye davet edelim' dedik. Maalesef, bölge sıkıntıda. Esad düşünce, 'Ben düşürdüm' diyen, HTŞ oraya doğru yürürken, düşmeden iki gün önce camii çıkışında, 'Gönlüm bunu istemiyor' diyor. 'Esad keşke benle görüşseydi' diyor. Türkiye'nin Suriye politikası, 13 yılda büyük kayıplara sebebiyet vermiştir. Bir an önce Türkiye, hem sığınmacıları göndermeli hem kendi gündemine dönmelidir."

Türkiye'nin asıl gündeminin emekli aylıkları ve asgari ücret olduğunu vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emekliler için geçim haktır, bir asgari ücret şarttır. Asgari ücretlinin gerçek enflasyonu yüzde 76'dır. Asgari ücretliye 30 bin liranın altında verilecek her maaş yoksulluğun tırmanmasına, açlığın yükselmesine, vatandaşın zor durumda kalmasına sebebiyet verir. Onun için emeklilere bir asgari ücret istiyoruz, ayrıca asgari ücretin 30 bin lira olmasını ve gelecek sene temmuzda enflasyon zammı almasını istiyoruz. 'Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz' diyoruz."

Açılışta Özel'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, Başak Cengiz'in ailesi ve vatandaşlar eşlik etti.