CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Bir Kadın Devrimidir" panelinde konuştu:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadınların gücüne işaret ederek, "Bu gücü kullanın, evlatlarımız için, ülkemiz için, komşularımız için, yakınlarımız için, Türkiye Cumhuriyeti devletimiz için ve bu ülkeyi bize miras olarak bırakan ileriye taşıma yükümlülüğünü omuzlarımıza veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları için." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen "Cumhuriyet Bir Kadın Devrimidir" panelinde yaptığı konuşmada, Türkiye ve CHP tarihi ve bugünlere hangi koşullarda gelindiğini anlattı.

Kuruluşundan itibaren Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi için atılan adımlara, CHP'nin buradaki payına ve kadının rolüne dikkati çeken Kılıçdaroğlu, bundan sonra yapacaklarını ve hedeflerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, öncelikle hukukun üstünlüğünü her yerde savunacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Birinci ilkemiz bu. Hukukun olmadığı yerde insan hakları olmaz. Hukukun olmadığı yerde hiçbir canlının hakkı olmaz. Hukukun olmadığı yerde despotizm vardır, baskı vardır, şiddet vardır. Dolayısıyla hukukun üstünlüğünü savunacağız. O nedenle bağımsız ve tarafsız yargı diyoruz. Yargı bağımsız ve tarafsız olmadığı sürece hukukun üstünlüğü büyük yara alır. Özgür medyanın olması lazım. Bugün medyanın özgür olduğuna inanan birisi değilim."

Kemal Kılıçdaroğlu, üretmenin önemini vurgulayarak, katma değeri yüksek ürün üretemeyen ülkelerin batmaya mahkum olduğunu söyledi.

"Orta sınıf çökerse ahlaki yapı bozulur"

Sosyal devletin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Sosyal devlet demek, orta sınıfın güçlenmesi demektir. Orta sınıfın güçlenmesi, ahlaki yapının çok güçlenmesi demektir. Orta sınıf çökerse o ülkede ahlaki yapı bozulur. Bugün Türkiye'nin yaşadığı temel sorunlardan birisi de budur." dedi.

Kılıçdaroğlu, hedeflerinden birinin de sürdürülebilirlik olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bir başarıyı yakaladığınızda 'Tamam ben başarıyı yakaladım, yerimde durayım' diyemezsiniz çünkü dünya durmuyor. Rakipleriniz de durmuyor. Üniversiteler durmuyor. Her yerde insanlar çalışıyor, üretiyorlar. Eğitimimizi sizlerden aldık, yani annelerden aldık. Kadınların gücü, tuttuğunda dünyayı yerinden oynatabilecek bir potansiyele sahip. Bu gücü kullanın evlatlarımız için, ülkemiz için, komşularımız için, yakınlarımız için, Türkiye Cumhuriyeti devletimiz için ve bu ülkeyi bize miras olarak bırakan ileriye taşıma yükümlülüğünü omuzlarımıza veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları için."

Programda, "Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılında Kadın Mücadelesi" konulu belgesel izletildi, Kadın Halk Oyunları ekibi tarafından "Sarı Zeybek Gösterisi" sergilendi.

Kaynak: AA