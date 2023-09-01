CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, "Erdoğan'ın talimatıyla milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi enflasyona ezdirildi. Emekçilere reva görülen sefalet ücreti kararını bizzat Erdoğan verdi. Yüksek Hakem Kuruluna ise bu talimatı sadece onaylamak düştü" dedi.

CHP İşçi Sendikaları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Uyar, 4 milyon kamu çalışanı ve 2,5 milyon kamu emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinin dün sona erdiğini hatırlatarak, "Hakem Kurulu, sendikaların şerhine rağmen hükümetin sunmuş olduğu 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için ise yüzde 6+5'lik zam teklifini aynen kabul etti. Bir başka deyişle Hakem Kurulu, iktidarın onay ve tasdik kurumu olduğunu dünkü kararıyla tescillemiş oldu. Bu karara şaşırdık mı? Elbette hayır. 11 üyeden oluşan hakem heyetinin 7 üyesinin bizzat Erdoğan tarafından atandığını düşündüğümüzde, perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Madem en başından beri hükümetin teklifi kabul görülecekti,

o halde böyle bir masanın kurulmasına ne gerek var? Hakem Kurulu Heyeti, sürekli olarak iktidarın tekliflerini onaylayacaksa, kamu emekçilerinin hiçbir talebi kabul edilmeyecekse, 2 yılda bir süregelen bu orta oyununa ne gerek var? Hakem Kurulu'nun verdiği zam 2024 yılı için toplamı yüzde 26,5. Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 33. Aradaki fark tam 6,5 puan. Şimdi AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a seslenelim; hani hep diyorsunuz ya, 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' diye. Verdiğiniz zam oranıyla 6,5 milyon kamu emekçisini ve emeklisini enflasyona bal gibi ezdirdiniz. Çalışma Bakanı, karar öncesi ne demişti; 'Takdir yüksek hakem kurulunun.' Kimse kimseyi kandırmasın. Herkes biliyor ki takdir Hakem Kurulunun değil; takdir bizzat Erdoğan'ın. Erdoğan'ın talimatıyla milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi enflasyona ezdirildi. Emekçilere reva görülen sefalet ücreti kararını bizzat Erdoğan verdi. Yüksek Hakem Kuruluna ise bu talimatı sadece onaylamak düştü" diye konuştu.

'TÜRKİYE, SON 45 AYDIR ÇİFT HANELİ ENFLASYON ARTIŞINA SAHNE OLUYOR'

Ayrıca bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplandığını hatırlatan Uyar, "Toplantının ardından yapılan açıklamalar, her zaman olduğu gibi fiyat istikrarının sağlanması konusu oldu. İktidar kanadından yaklaşık 3 yıldır sürekli aynı cümleyi duyuyoruz; 'Fiyat istikrarının sağlanması, hayat pahalılığı ile mücadele.' Türkiye'de yıllık gıda enflasyonundaki artış oranı bile TÜİK verilerine göre yüzde 60,7. Türkiye; Venezuela, Arjantin, Zimbabve, Surinam, Lübnan ve Mısır'dan sonra dünyanın en yüksek gıda enflasyonuna sahip 7'nci ülke. Aynı ligde yer aldığımız ülkeler bunlar. Ülkemiz konut fiyat artışında, dünyada 56 ülke arasında ilk sırada. Açlık sınırı, ağustos ayında 12 bin 198 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 39 bin 733 TL'ye yükseldi. Bir evde üç çalışan olduğunu ve üç çalışanın da asgari ücretle çalıştığını düşünelim. Bu eve giren toplam para, yoksulluk sınırının tam 5 bin 533 TL altında. Sürekli bir fiyat istikrarı vurgusu yapılıyor ama emekçiler zor bela karnını doyurmak istese kirasını, kirasını ödemek istese karnını doyuramıyor. Türkiye, son 45 aydır çift haneli enflasyon artışına sahne oluyor " dedi.