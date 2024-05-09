CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde yaşanan bakır kablo hırsızlığına ilişkin adımlar atacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğüne ait 3 milyon liralık bakır kablo çalındığı iddialarına ilişkin, "Sorumluların ortaya çıkarılması ve hak ettikleri cezayı almaları için gereken her türlü adımı atmakta kararlıyız." ifadesini kullandı.

Adem, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğünde 3 milyon liralık bakır kablo çalındığını, iddiaya konu olan hırsızlığın, kurumdan birilerinin bilgisi, yardımı veya göz yumması olmadan gerçekleştirilmesinin imkansız olduğunu savundu.

Konunun takipçisi olacaklarını aktaran Erhan Adem, "Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimsenin çaldırmasına göz yumamayız. Sorumlular hesap vermelidir. Sorumluların ortaya çıkarılması ve hak ettikleri cezayı almaları için gereken her türlü adımı atmakta kararlıyız." açıklamasında bulundu.

Adem, bu tür olayların sektöre ve tarımsal faaliyetlere büyük zarar verdiğini belirterek, "Yaşanan hırsızlık skandalı, Tarım ve Orman Bakanlığını zan altında bırakmıştır. Kamuoyunun merakla beklediği soru ise, hırsızlık olayından kimlerin haberi olduğu ve bu skandalın arkasında kimlerin olduğudur. Bu sorunun yanıtı alınmadığı sürece Bakanlığın daha fazla zarar görmesi kaçınılmaz olacaktır." değerlendirmesini yaptı.