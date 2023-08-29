CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan 30 Ağustos mesajı

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk Milleti ve Kahraman Türk Ordusu'nun bağımsızlık mücadelesinin nişanesi olduğunu belirterek, "30 Ağustos'ta milletimiz ve kahraman askerimiz bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin kararlılığını...

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk Milleti ve Kahraman Türk Ordusu'nun bağımsızlık mücadelesinin nişanesi olduğunu belirterek, "30 Ağustos'ta milletimiz ve kahraman askerimiz bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin kararlılığını tüm dünyaya gösterdi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda şunları dile getirdi:

"Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük meşalesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı ile tüm yurdumuzu aydınlatan bir netice verdi. Yurt topraklarındaki tüm olumsuzluklara rağmen Yüce Türk Milleti ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emrindeki şanlı Türk Ordusu, bağımsızlık ve özgürlük için Kurtuluş Savaşı'nı kazandı, 30 Ağustos Zaferi tüm dünyaya ilan edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin müjdelendiği yoldaki en büyük adımlardan biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin coşkuyla kutluyoruz."

'Minnetle anıyorum'

"Vatan topraklarımızda bağımsız, özgür ve kendi bayrağımız altında yaşamımızı sağlayan başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşımızın Aziz Şehitlerini, terörle mücadele ederek huzur ve güvenimizi sağlamak için canlarını feda ederek şehit düşen kahraman asker ve polislerimizi, merhum gazilerimizi bir kere daha hürmet, minnet ve şükranla anıyor, hayatta olan onurumuz gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Yüce Türk Milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." - BALIKESİR