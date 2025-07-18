CHP, Enerji ve Maden Düzenlemelerine Direniyor

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "CHP grubu olarak direnmeye devam edeceğiz. Bu yasanın geçmemesi için İçtüzük'teki tüm haklarımızı kullanacağız." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkındaki suçlamalara ilişkin iddianamenin 4 aydır hazırlanmadığını söyledi.

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım, Antalya'da "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın rahatsızlıkları bulunduğunu ifade eden Başarır, "Bu 3 kişi hakkında tahliye kararı vermek çok mu zor? Tutukluluk hallerini evinde geçirmeleri bu iktidara ne zarar verir? İnsanların ölmesini mi bekliyorsunuz?" diye sordu.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav sonuçlarına ilişkin iddialar olduğunu belirten Başarır, konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Başarır, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerinin sürdüğünü anımsattı.

Zeytinlik alanlara yönelik düzenleme de içeren kanun teklifinin geri çekilmesini isteyen Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gece yarısı önerge veriyorlar. 78 bin ağacı keseceğiz, yerine 157 bin ağaç dikeceğiz. Madem dikmeye meraklısın niye kesiyorsun? 300 yaşındaki zeytin ağacını keseceksin, yerine bir günlük ağaç dikeceksin. Bunu da marifetmiş gibi de Meclis'te bizle pazarlık konusu yapacaksın. Zeytin üreticisine arazi verecekler, eğer ki başarılı olursa, üretirse 10 yıl daha uzatacaklar. Çiftçiye rüşvet verme. Bu yasayı geri çek. Biz direnmeye devam edeceğiz. Ne bizle, ne çiftçiyle, ne zeytinciyle, ne çevreciyle kirli bir pazarlık yapmayın. CHP grubu olarak direnmeye devam edeceğiz. Bu yasanın geçmemesi için İçtüzük'teki tüm haklarımızı kullanacağız."

Başarır, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulacak komisyona ilişkin TBMM'de grubu bulunan partilerin koordinatör grup başkanvekilleriyle görüş alışverişi yaptığı toplantı hatırlatılarak değerlendirmesi sorulması üzerine, "Türkiye'ye barışın, huzurun gelmesini, akan kanın durmasını istediğimizi söyledik. Kanın akmasını isteyen bir zihniyet, zaten sapkın bir akıldır." yanıtını verdi.