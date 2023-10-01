CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediyesi Meclis Üyesi Cafer Yeşil'i ziyaret etti

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, geçtiğimiz günlerde aracı silahlı saldırıya uğrayan Elazığ Belediyesi Meclis Üyesi ve Elazığ Cem Kültür Vakfı Başkanı Cafer Yeşil'i ziyaret etti. Erol, "Cafer dedenin ailesinin evde olduğu bir saatte böyle bir saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Herkes haddini bilsin. İnsanları korkutarak, baskı altına alarak, bu insanlık dışı eylem ve saldırılarla kimse kimseyi yıldıramaz ve korkutamaz. Bu olayın üzerine gideceğiz" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da geçtiğimiz günlerde aracı silahlı saldırıya uğrayan Elazığ Belediyesi Meclis Üyesi ve Elazığ Cem Kültür Vakfı Başkanı Cafer Yeşil'i bugün ziyaret etti. Erol'a; 27. Dönem Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran da eşlik etti.

Erol, burada şöyle konuştu:

"CEMEVİ DEDEMİZ VE CHP'NİN ELAZIĞ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ CAFER YEŞİL'İN ARACINA, EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI OLDU. BUNU NORMAL BİR ASAYİŞ OLAYI OLARAK DEĞERLENDİRMEK ÇOK DOĞRU DEĞİL"

"Yüzyıllar boyunca toplumun huzurunu, güvenliğini, hoşgörüsünü, geleneklerini, kültürünü yaşatan bizim kendi ocaklarımız ve geleneklerimiz vardır. Bu geleneklerimizde de cemevlerimizin, dedelerimizin ayrı bir önemi vardır. Dedelerimiz her zaman toplum içindeki barışı, hoşgörüyü sağlayan insanlardır. Toplumda bir sorun olduğu zaman dedenin görevi o sorunu gidermek, toplumdaki huzuru sağlamak, insanlar arasındaki diyalogu ve ilişkiyi kurmaktır. Ama ne yazık ki geçtiğimiz günlerde çok üzüntü verici bir olayla karşılaştık. Yıldızbağları Cemevi dedemiz ve aynı zamanda CHP'nin Elazığ Belediye Meclis Üyesi Cafer Yeşil'in aracına, evinin önünde silahlı bir saldırı oldu. Bunu normal bir asayiş olayı olarak değerlendirmek çok doğru değil. Çünkü dedenin iki kimliği var. Birincisi Alevi toplumunda son derece saygınlığı olan bir kimliği var. Bir de siyasi kimliği var. Aynı zamanda bizim belediye meclisi üyemiz. Bu olay bizi çok üzdü. Elazığ Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'nün konuyla detaylı şekilde ilgilenmesi, failleri ortaya çıkarmasıyla ilgili çalışmaları bizi sevindirdi.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ. HERKES HADDİNİ BİLSİN"

Adli yargıya intikal etti. Adli yargı konuyu her boyutuyla inceleyerek, 'Bunun altında bir siyasi kasıt mı var, herhangi bir dedenin buradaki görev anlayışıyla, cemevindeki yaklaşımından kaynaklanan bir sorun mu, kasıta dayalı bir eylem mi var' bunları araştırıyor. Cafer dedeye her zaman güvendik, inandık. Bizi iyi temsil ettiğine de kanaat getirdik. Cafer dedenin ailesinin evde olduğu bir saatte böyle bir saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Herkes haddini bilsin. İnsanları korkutarak, baskı altına alarak, bu insanlık dışı eylem ve saldırılarla kimse kimseyi yıldıramaz ve korkutamaz. Bu olayın üzerine gideceğiz. Yapanların yanına kar kalmayacak. Bu olayı mutlaka çözeceğiz. Hiç kimseyi töhmet altında tutmadan, gerçek failler kimse bunların çıkması için uğraş vereceğiz. Konunun takipçisi olacağız. Önümüzdeki süreçle ilgili kaygıya ve endişeye kapılacağınız hiçbir şey yok. Tekrar geçmiş olsun."