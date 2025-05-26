CHP'den Temmuz Ara Zammı İçin Mücadele Sözü

CHP'den Temmuz Ara Zammı İçin Mücadele Sözü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, emekçilere yönelik ekonomik sıkıntılara dikkati çekerek, AKP iktidarına karşı temmuz ara zammı almak için sendikalarla işbirliği yapacaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Emekçilerimizi sistematik bir şekilde fakirleştiren AKP iktidarından; sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının ve emekçilerimizin de desteğiyle, emekçinin hakkı olan temmuz ara zammını söke söke alacağız" dedi.

CHP'li Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yücel, Ekrem İmamoğlu'nun 68 gündür Silivri'de olduğunu anımsatarak, "AKP yargısının siyasi soruşturmaları, hukuksuz gözaltıları ve tutuklamaları dalga dalga devam ediyor. Son yapılan operasyonda İstanbul Büyükşehir Belediyesine bürokratları, bağlı şirketlerin yöneticileri başta olmak üzere 45 kişi daha gözaltına alındı. Somut delil bulamadılar, gizli tanıklar devreye girdi. Gizli tanık ifadeleri yetmedi, emniyette, savcılıkta, nöbetçi mahkemede avukat huzurunda ifade veren kişilere ifade değiştirttiler, itirafçı yaparak aleyhe beyan almaya çalıştılar. Ancak itirafçı yaratma çabalarının, aslında iftiracı yaratma çabası olduğunu çok iyi biliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada İstanbul Büyükşehir Belediyesine düzenlenen operasyonların sayısı artıyor ama dosya içeriği hala daha bomboş. Aslında tüm bu yaşanan soruşturmaların tek bir sebebi var; Ekrem İmamoğlu korkusu. Biri 2014'te Beylikdüzü'nde, üçü İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde olmak üzere AKP'yi ve Erdoğan'ı tam 4 kez yenen Ekrem İmamoğlu korkusu öyle bir boyuta ulaştı ki adil ve demokratik bir yarışa girmektense, asılsız iddialarla, uyduruk delillerle Ekrem başkanı oyun dışına çıkarmaya çalışıyorlar. Ekrem İmamoğlu korkusu öyle bir boyuta ulaştı ki 35 yıl sonra yetkisiz bir kurul eliyle anasının ak sütü gibi helal diplomasını iptal ettiler. Bir kişiyi oyun dışına atmak uğruna 28 kişinin diplomasını daha iptal ettiler, insanların hayatlarını kararttılar" ifadelerini kullandı.

'EMEKÇİNİN DİRENECEK HALİ KALMADI'

Ardından ekonomik gelişmeleri değinen Yücel, "Seçim zamanlarında miting meydanlarından 'Enflasyonist ortamda asgari ücrete gerekirse dört kez zam yaparız' diyenler seçimlerden sonra dut yemiş bülbüle döndüler. İktidar kanadında asgari ücret ara zammından bahseden dahi yok. Cumhuriyet Halk Partisi elbette bu sessizliğe, bu yüzsüzlüğe, bu kayıtsızlığa seyirci kalmayacak. Bu hafta hızlıca planlama yaparak, işçi ve işveren örgütlerine ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ara zam konusunu masaya yatıracağız ve ara zam çalışmalarımızı en kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gamze Taşçıer bu hafta içerisinde TÜRK-İŞ'i, DİSK'i, HAK-İŞ'i ve TİSK'i ziyaret edecekler. Yapılan görüşmelerin ardından asgari ücret teklifimizi ve KOBİ işveren desteğini açıklayacağız. Emekçilerimizi sistematik bir şekilde fakirleştiren AKP iktidarından; sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının ve emekçilerimizin de desteğiyle, emekçinin hakkı olan temmuz ara zammını söke söke alacağız. DİSK-AR'ın (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi) verilerine göre; 2025 yılının ilk üç ayında işçi, memur ve emeklilerin toplam gelir kaybı 134,2 milyar TL'ye ulaştı. İşçi ücretlerinde 75,6 milyar TL, memur maaşlarında 28,1 milyar TL, emekli aylıklarında ise 30,6 milyar TL'lik kayıp meydana geldi. Aynı dönemde 22 bin 104 TL asgari ücret, üç ay içinde 2 bin 224 TL eriyerek 19 bin 881 TL'ye düştü. Emekçinin de emekçinin alım gücünün de yüksek enflasyon karşısında direnecek hali kalmadı. Açlık sınırı 24 bini, yoksulluk sınırı 78 bini geçmişken, işçinin, emekçinin, memurun, emeklinin gıda enflasyonuyla, fahiş kira artışlarıyla, elektrik, su, doğal gaz faturalarıyla baş edecek gücü kalmadı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
3 çocuğunun annesini 'yeni koltuk takımı' tartışmasında öldürdü

Eşini bu isteği nedeniyle çocuklarının gözü önünde öldürmüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.