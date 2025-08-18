CHP'den İktidara Açlık ve Yoksulluk Eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Açlık sınırı 26 bin, yoksulluk sınırı 86 bin lira iken ve milyonlar açlık sınırı altında yaşıyorken o koltuklarda oturamazsınız" dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklama yaptı. Yücel, "Asgari ücretliye 22 bin 104 lirayı reva görüp ara zammı aklınızdan bile geçirmeyin diyenler o koltuklarda oturamaz. Emekliye 16 bin 881 lirayı reva görüp insan onuruna yaraşır bir yaşam hakkı tanımayanlar o koltuklarda oturamaz. Açlık sınırı 26 bin, yoksulluk sınırı 86 bin lirayken ve milyonlar açlık sınırı altında yaşıyorken o koltuklarda oturamazsınız. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında yüzde 45 ile gelir adaletsizliğinin en yüksek olduğu ülke konumundayken o koltuklarda oturamazsınız. Diğer yandan memurlar bugün emeklerini yok sayan sözde zam teklifine karşı iş bırakma eylemi yapıyorlar. Enflasyon yüzde 60'ın üzerinde. İktidarın 2026'da kamu çalışanlarına teklifi ise yüzde 10 artı yüzde 6. Lütfetmişler 1000 lira da taban aylığına artış önermişler. Akılları sıra emekçiyle, emekliyle dalga geçiyorlar. Bir sözümüz de masada tüm memurları temsil ettiğini söyleyen ancak her 10 memur ve memur emeklisinden 2'sini temsil eden Memur-Sen'e, 'Kamu İşvereni' diye bir tabirle Erdoğan'ı ve AK Parti'yi sorumlu değilmiş gibi gösteren tavrınıza artık son verin. Sizin kamu işvereni diyerek sevimli göstermeye çalıştığınız AK Parti iktidarını memurlar hiç de sevimli bulmuyor. Tepkinizi doğru yere yönlendirmekten korkmayın. Siz sendika olduğunuzu iddia ediyorsanız hükümetin çalışma kulübü gibi davranmayın. AK Parti iktidarı da hem ekonomi uçuyor masalları anlatıp hem de bu komik ücretleri kamu çalışanlarına ve memur emeklilerine reva göremez" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçen haftaki açıklamalarının yankılarının sürdüğünü aktaran Yücel, "İBB borsasının kilit isimlerinden Mücahit Birinci yandaş medyayı adeta birbirine kattı. AK Parti nasıl savunma yapacağını bilemedi. Birkaç gün beklendi. Ardından bu şahıs disipline sevk edildi. Bu arada bu şahıs, 'Siz beni atamazsınız. Ben istifa ederim' dedi ve AK Parti'den istifa etti. Sanıyorlar ki istifa edince her şey unutulacak, her şey temizlenecek. Sanıyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi kadroları bu hukuksuzlukların bu rezaletlerin peşinden gitmeyecek. İBB borsasının üzerine gideceğiz. Bakın birileri tarafından himaye edilmeden, birileri tarafından himaye görmeden bu işler yapılamaz. İBB borsası skandalıyla ilgili biri 3 hafta önce diğeri geçtiğimiz hafta olmak üzere 2 kez HSK'ya başvuruda bulunduk" diye konuştu.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,