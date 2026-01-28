Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, Hatay'da konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, Hatay'da konuştu Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, Hatay'ın ihtiyaçlarına dikkat çekerek doğru zamanlamayla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan incelemeler ışığında, kentteki sorunların adaletli bir şekilde çözüme kavuşturulmasının önemine değindi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, " Hatay'da doğruyu zamanında görüp uygulayacak bir iradeye ihtiyacımız var." dedi.

Tamaylıgil, partisinin Defne İlçe Başkanlığında yaptığı basın toplantısında, Hatay'ın kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Hatay'ın, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilendiğini hatırlatan Tamaylıgil, partililerle kentte temas ve incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Tamaylıgil, hazırlayacakları raporu kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

" Hatay'da doğruyu zamanında görüp uygulayacak bir iradeye ihtiyacımız var. Geç kalmayalım. Gecikmiş olmak önemli sıkıntıları hazırlamış durumda. Doğru görmek, Hatay'ı bir bütün olarak tahlil etmek ve bugün özellikle 5 ilçemizde ortaya çıkan faturayı doğru tespit edip çözümü de adalet içinde ve gerçek ekonomik verilerle değerlendirmek gerek."

CHP Parti Meclis Üyesi Aylin Nazlıaka da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 4 Şubat'ta Hatay'da olacağını söyledi.

Özel'in ziyareti öncesinde veri toplayıp rapor hazırlamak için kente geldiklerini dile getiren Nazlıaka, "Hataylıların derdini, derdimiz edinmeyi ve özellikle 6 Şubat depreminden sonra yaşananları bölgedeki yurttaşlarımızla bir arada olarak kamuoyunun gündemine taşımayı çok önemsiyoruz." dedi.

Toplantıya CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ile CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de katıldı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Politika
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz

ABD Türkiye'nin komşusunu böyle tehdit etti: Menzilde 40 bin asker var
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı

Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım

Özgür Özel erken seçim için tarih verdi! Bu kez hedefi başka
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok