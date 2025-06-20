CHP'den Enerji ve Maden Düzenlemelerine Tepki

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine karşı çıkarak, doğanın korunması ve zeytinliklerin savunulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına da tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine tepki gösterdi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Komisyon çalışmalarının yeterli olamadığını söyleyen Emir, "Kesintisiz 26 saat çalışıldı ve önemli bir direnç gösterildi. 26 saat komisyonda görev alan milletvekillerimiz güçlerini; önce zeytini savunmanın haklılığına, sonra Meclis'e gelen, gelemese bile bizimle dayanışan çevre koruyucularına, yaşam savunucularına, 'zeytinliklere kıymayın' diyenlere, çiftçilere, zeytin üreticilerine, annelerimize, ablalarımıza borçlular." diye konuştu.

Düzenlemeye yönelik mücadelelerinin yeni başladığını belirten Emir, "Zeytini keseceksin, altındaki kömür madenini çıkartacaksın, doğayı tüketeceksin. Buna asla izin vermeyiz. Buna milyonlar izin vermez." diye konuştu.

Emir, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına da tepki göstererek, "Burada savunma hakkı tutuklanmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
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