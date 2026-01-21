Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılması ve emeklilere seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade etti. Karasu, TBMM Genel Kurulu'nda bu konularla ilgili görüşmelerin başlatıldığını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine taşınması gerektiğine, emekliye ayrıca seyyanen bir zam yapılması gerektiğine dair düşüncelerimizi bugün Genel Kurul'da ifade edeceğiz." dedi.

Karasu, beraberindeki CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Gamze Taşcıer ve Okan Konuralp ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Türk-İş Genel Merkezi'ndeki görüşmede basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karasu, TBMM Genel Kurulunda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandığını hatırlattı.

Karasu, hem TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda hem de Genel Kurulda emeklilerin mevcut ücretleriyle yaşayamayacağını dile getirdiklerini aktararak, "En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine taşınması gerektiğine, emekliye ayrıca seyyanen bir zam yapılması gerektiğine dair düşüncelerimizi bugün Genel Kurul'da ifade edeceğiz. Hepimiz, bu ücretlerle iş barışının bozulacağını, çalışma hayatının bozulacağını, emeklilerin sefalete teslim edileceğini görüyoruz." diye konuştu.

Karasu, Türk-İş'in Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer almama kararını doğru bulduklarını, işçinin Komisyonda daha yoğun bir şekilde temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Emeklilerin yaşam düzeyini belli bir noktaya çekmek durumundayız"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise ziyaretinden ötürü heyete teşekkür etti.

Atalay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeler başladığı zaman bütün Komisyon üyelerine ve siyasi partilerin Grup Başkanvekillerine taleplerini ilettiklerini aktardı.

Memur emeklilerinin memur sözleşmesinden istifade ettiğini ama işçi emeklilerinin işçi sözleşmesinden istifade edemediğini dile getiren Atalay, "Şu anda 5 milyona yakın zannediyorum en düşük emekli maaşı alan insanımız var. Bu ülkede en çok rahat ettirmemiz gereken insan topluluğu emekliler. Emeklilerin yaşam düzeyini belli bir noktaya çekmek durumundayız. İcraat noktasında inşallah bugün veya yarın en azından emeklinin arzu ettiği belli bir ücret seviyesine çekilir de emekli bir nefes alır." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma hayatında vergi, taşeron ve çıraklık konularında da sorunlar bulunduğunu ifade eden Atalay, toplumun bu konularda beklentileri olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur

Bayrağa saygısızlıkta resti çekti! İki ismi sorumlu tuttu
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Acun Ilıcalı'nın ortağı hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu

ABD'nin ardından YPG'ye bir darbe de Barzani'den
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı

6-1'lik tarihi maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu

ABD'nin ardından YPG'ye bir darbe de Barzani'den
Fenerbahçe'den Omar Marmoush bombası

Gemileri yaktı geliyor! Süper Lig devinden Omar Marmoush bombası
IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı

Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı