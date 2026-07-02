CHP'li Günaydın: CHP, asgari ücretin 45 bin 800 TL olmasını teklif ediyor

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Başkanlığı'na asgari ücrete ilişkin kanun teklifi sunduklarını ifade ederek, "Bu kanun teklifi uyarınca CHP, asgari ücretin 45 bin 800 TL yapılmasını öngörüyor ve teklif ediyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, asgari ücretle ile ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını belirterek, "Bu kanun teklifi uyarınca CHP, asgari ücretin 45 bin 800 TL yapılmasını öngörüyor ve teklif ediyor. Neden? Çünkü bu memlekette açlık sınırı 35 bin lira, yoksulluk sınırı 115 bin lira. Ocak ayında asgari ücreti 28 bin lira olarak belirlemiştiniz, biz o zaman 39 bin lira olmasını teklif etmiştik. Bu 28 bin liranın 4 bin lirası zaten kayboldu. Satın alma gücü düştü. O günün 28 bin lirasıyla bugün 24 bin liralık mal alınabilir. Enflasyonun yüzde 33'ün üzerinde olduğu bir ortamda tüm yıl boyunca bütün insanları aynı asgari ücrette tutuyorsunuz; bu insan haklarına ve vicdana aykırı. Bu yüzden ikinci yarıda ara zam yapılarak, asgari ücretin 45 bin liraya çıkartılmasını ve buna bağlı olarak en düşük emekli maaşını da 45 bin lira yap ve diğer emekli aylıklarını da paralel olarak yükselt çünkü en düşük emekli aylığı 20 bin lira, emekli aylığı ortalaması ise 23-24 bin lira. Bu ülkede asgari ücretle geçinen 7-8 milyon insan var, emekli sayısı 16 milyon, geniş tanımlı işsizlik 11 milyon yani kabaca bu memleketteki 30 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor" ifadelerini kullandı.

'SANKİ DÜNYADA İLK NATO ZİRVESİ ANKARA'DA YAPILIYOR'

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Günaydın, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in bugünkü basın toplantısında, muhalefetin NATO Liderler Zirvesi'ni gölgelemeye çalıştığı yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, "NATO'nun daha evvel 40 kez zirvesi düzenlenmiş. Dünyanın çeşitli ülkelerinde bu zirveler yapılmış. Bunlardan birisi daha önce İstanbul'da yapılmış. AKP'lilere bakarsanız sanki dünyada ilk NATO Zirvesi Ankara'da yapılıyor ve ilk kez NATO'cuları ağırlıyoruz gibi bir gariplik var. Hangi Avrupa ülkesinde hayat durmuş, Özlem Zengin'in, 'Abartıyorsunuz' dediği şeyleri size söyleyeyim; NATO toplantısı yapılacak diye önümüzdeki hafta Meclis kapalı; Polatlı'dan top sesleri gelirken açık olan Gazi Meclis neden kapanıyor. İstanbul'un merkezindeki bütün kamu görevlileri neden idari izinli, 70 bin güvenlik görevlisi kimi koruyacak, bütün ana yollar neden trafiğe kapalı, Türkiye'de bağımsız ve AKP'nin dışında yayın yapma cesareti gösteren tüm basın mensuplarının akreditasyonları neden reddedildi? Yoksul mahalleleri reklam panolarıyla gizlediniz. Yoksulluğu gizlemekten hiç utanmıyor musunuz? 12 milyar para ayırmışsınız, bunun yerine memleketteki yoksulluğu bitirmek için gayret göstersenize" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı