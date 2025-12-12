Haberler

CHP Sözcüsü Emre, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Sözcüsü Emre, basın toplantısı düzenledi Açıklaması
Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, asgari ücretin 39 bin lira olması gerektiğini ifade ederek, sosyal sorunlara dikkat çekti. Çocukların maruz kaldığı istismarlar ve genç işsizlik sorunlarına da değindi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, asgari ücretin 39 bin lira olmasını gerektiğini belirterek, "Onun altında yokuz. Bu bile yetmez ama en azından asgari düzeyde insanların hayatını devam ettirecek bir arayış, bir çalışmanın içerisinde bulunmamız lazım." dedi.

Emre, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın entübe edildiğini belirterek, kendisine Allah'tan şifa diledi.

"Meclis'teki stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin konuşan Emre, "Bunu birkaç sapığın meselesi olarak değerlendirmemek lazım. Çünkü bu yıllardan beridir halının altına süpürülen sorunların bir sonucudur. Türkiye'de ciddi bir suç patlaması vardır. Bu her alanda ortaya çıkıyor. Bugün maalesef TBMM'de dahi kız çocuklarımız taciz edilebiliyor." ifadesini kullandı.

Emre, çocuklar için gerçek bir seferberlik ilan edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bütün çocuklarımızla ilgili her türlü şiddetle ilgili sıfır tolerans politikası uygulamamız lazım. Bağımsız ve denetim mekanizmaları, ailelere ve çocuklara güçlü bir şekilde psikolojik destek sağlamalı, hukuki destek sağlamalıdır. Organize suçla sahici mücadele edilmek durumundadır. Ülkemizde genç işsizlikle, eğitimde fırsat eşitliği için mücadele etmemiz lazım."

11. Yargı Paketi'ni eleştiren Emre, paketin 27. maddesinin incelendiğinde, depremle alakalı suçlara karışan müteahhitlerin, yapı denetimcilerin ve sorumluların hepsinin infaz düzenlemesinden faydalanacağını söyledi. Emre, "Bir cezasızlık rejimi inşa ediliyor." görüşünü savundu.

Emre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına ilişkin de, "Biz 39 bin olsun diyoruz, onun altında yokuz. Bu bile yetmez ama en azından asgari düzeyde insanların hayatını devam ettirecek bir arayış, bir çalışmanın içerisinde bulunmamız lazım. Biz ülkedeki sosyal sıkıntıların farkındayız ve her alanda düzenleme yapılması için çaba içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

