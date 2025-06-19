CHP 81 İl Başkanı'ndan Yargı Kararına Karşı Ortak Açıklama

CHP 81 İl Başkanı'ndan Yargı Kararına Karşı Ortak Açıklama
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il başkanı, iktidarın siyasallaşmış yargı kararlarını tanımayacaklarını duyurdu. CHP Genel Merkezi önündeki açıklamada, yoksulluk krizi ve savaşların yarattığı istikrarsızlık vurgulandı, önümüzdeki dönemde CHP'nin halkın iktidarı olacağı mesajı verildi.

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) 81 il başkanı, parti genel merkezi önünde yaptıkları ortak açıklamada, "İktidar güdümündeki siyasallaşmış yargının aparatları partimiz hakkında ne karar verirse versin; adına kayyum da deseler, butlan da deseler, 81 il başkanımız bu kararı tanımayacaktır" dedi.

CHP'li 81 il başkanı Ankara'da bir otelde kurultay tartışmaları gündemiyle bir araya geldi. İl başkanları yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından CHP Genel Merkezi önünde açıklama yaptı. İl başkanları adına ortak açıklamayı okuyan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "Milletimiz, hiç olmadığı kadar derin ve yıllara yayılmış bir yoksulluk kriziyle boğuşmaktadır. Bölgemizde savaşların tırmanması ile istikrarsızlıklar da gün geçtikçe büyümektedir. Mevcut iktidar ise sorunları çözmeyi ve esas işlerini bırakmış, muhalefet ile uğraşmakta, elindeki gücü yalnızca kendi dar çevresinin çıkarları için kötüye kullanmaktadır. Bugün tam bağımsız, tam demokratik bir Türkiye hedefinin sürükleyici merkezi ve bir sonraki iktidarın adresi CHP'dir. Partimize yönelik baskılar bizleri yıldırmaz, aksine örgütümüzün mücadele azmini perçinler. Her hafta meydanlardan yükselen 81 ilde milletin kalelerinde yükselen ses, bu azmin ve halkımızın sesidir. Bizler de CHP örgütleri olarak, asla halkımızın vicdanıyla ters düşecek yerde durmadık, durmayacağız" dedi.

'GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'

Açıklamanın devamında Erkol, "19 Mart darbe girişimiyle başlayan süreçte Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde 81 ilde tüm örgütlerimiz, tam seferberlik ile geceli gündüzlü çalışarak ülkemizin ve halkımızın geleceğini savunmak için tüm bedelleri göze almıştır. Zira, 23 yılın ardından tükenen AKP'nin yerine halkın iktidarının kurulması tarihsel bir zorunluluktur. Bizler de tarihsel görevimizi yerine getirmekten bir adım dahi geri adım atmayacağız. İktidar güdümündeki siyasallaşmış yargının aparatları partimiz hakkında ne karar verirse versin; adına kayyum da deseler, butlan da deseler, 81 il başkanımız bu kararı tanımayacaktır. Tüm il başkanlarımız CHP 38. Olağan Kurultay ve 21. Olağanüstü Kurultay iradesinin yanında yer alacaktır, üye ve delege iradesiyle seçilmiş gerçek yönetimi esas alacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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