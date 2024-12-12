Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, "Tekstil sektöründe bölgesel teşvikler yüzünden haksız rekabet yarattınız. İş insanlarının bölgesel değil sektörel teşvik talebi var." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri üzerinde CHP milletvekilleri söz aldı.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, rakamlara bakınca ülke sanayisinin mevcut durumunun kötü olduğunu, ekim ayı Sanayi Üretim Endeksi'nin bir önceki yıla göre, yüzde 3,1 düştüğünü söyledi. Yüzde 50 faizle yatırım, ihracat yapmanın imkansız olduğunu vurgulayan Bakırlıoğlu, "Baskılanan talep, baskılanan döviz kuru, yüksek enflasyon, yüksek ticari faiz oranları, daralan dış talep; tüm bunlar sanayi sektörünü işin içinden çıkılmaz bir hale getirmiş durumda. Sorun sadece para politikalarından kaynaklanmıyor, Türkiye sanayisizleşiyor." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, iktidarın idari, mali ve hukuki anlamda CHP'li belediyeler üzerinde bir baskı yarattığını savundu. Zeybek, "İdari anlamda, yasanın belediyelere vermiş olduğu plan yapma yetkisini şurasından burasından dokunarak üzerine almaya çalışıyorlar. Peki, belediyelerimiz plan yapmada başarısız olduğu için mi siz bu yetkiyi kendinize alıyorsunuz?" dedi.

Görevlendirmelerle, belediyelere müdahale edildiğini söyleyen Zeybek, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i hatırlattı. Zeybek, "Tertemiz, pırıl pırıl profesör Doktor Ahmet Özer'i, kırk beş yıl bu devlete hizmet etmiş bir kişiyi, sahte belgelerle, uydurma delillerle, gizli tanıklarla, olmayan iddianameyle şu an içeride tutuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, kürsüye Marmara Denizi ile Ergene Nehri'nden getirdiği su örneklerinin yanı sıra Kazdağları'nda kesilen ağaçların parçalarıyla çıktı. Aygun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin çevre etki değerlendirmesi açısından bakıldığında, sıfır bütçesi olduğunu savundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, bakanlığının bütçesinin komisyondaki görüşmelerine İzmir Körfezi'nden su örneği getirdiğini hatırlatan Aygun, kendisinin de Ergene Nehri'nden su örneği getirdiğini belirtti. Aygun, Ergene Nehri'nin temizlenmesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başarısız olduğunu ileri sürdü.

Aygun'un konuşmasının ardından yanında getirdiği su örnekleri ile kozalak ve ağaç parçalarını, komisyon sıralarında oturan Kurum'un önüne bırakması Genel Kurulda tartışmalara neden oldu.

AK Parti ve CHP milletvekilleri arasındaki tartışmanın devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime ara verdi.

Aranın ardından Meclis Başkanvekili Önder, bakanların bulunduğu yere ya da herhangi bir milletvekilinin oturduğu sıraya, kendi daveti olmadan bir şey götürülmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

"Hatay'a vadettiğiniz konutların ancak yüzde 12'sini teslim ettiniz"

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki rezerv alan uygulamasını eleştirdi. Güzelmansur, "rezerv alanda halkın istediği olacak" sözünün tutulmadığını ifade etti.

Deprem sonrası yapılan konutları hatırlatan Güzelmansur, "Bir yıl içerisinde 319 bin konut yapma sözü verdiniz, iki yılda teslim ettiğiniz, konut sayısı 160 bin, buna da 'şükür' diyorsunuz. Hatay'a vadettiğiniz konutların ancak yüzde 12'sini teslim ettiniz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da yüksek teknoloji yoğun sektörlerde Türkiye'nin ihracatının artmadığını, ihracatın yüzde 1'ler seviyesinde olduğunu söyledi. Arslan, "Bizim gibi ülkeler, orta gelir tuzağından kurtulmak istiyorsa yoğun teknoloji üretiminin, yüzde 1'lerin üzerine çıkması gerekiyor. Tekstil sektöründe bir daralma var. Tekstil sektöründe sadece 2 yılda, 2 milyar 221 milyon dolar eksideyiz, ihracatımız azalmış."diye konuştu.

-"Kmer dilinde hepiniz adına 'hoş geldiniz' dedim"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile birlikte Genel Kurulu ziyaret etti. Kordiplomat Locası'ndan bir süre Genel Kurulu takip eden Hun Sen'i anons eden TBMM Başkanvekili Önder, daha sonra kullandığı kelimelerin Kmer dilinde olduğunu belirterek, "Bilinmeyen bir dil olmasın, Kmer dilinde hepiniz adına 'hoş geldiniz' dedim." sözlerini sarf etti.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı da Türk sanayisinin verilen yanlış teşvikler ve yanlış üretim modellerinden dolayı ithalata bağımlı olduğunu dile getirdi.

Arpacı,"Birçok sanayi kenti şikayetçi, tekstil sektöründe bölgesel teşvikler yüzünden haksız rekabet yarattınız. İş insanlarının bölgesel değil sektörel teşvik talebi var." dedi.

"Şikayetini bana, oyları AKP'ye atıyorsunuz"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Güneydoğu Anadolu Projesi'ne yatırım yapılmamasının bölgenin gelişimini engelleyen siyasi bir ihmal olduğunu, bunun Anayasa'ya da aykırı olduğunu belirtti. Tanal, "Açıkça bu kalkınma suçudur." dedi.

Şanlıurfa'nın sorunlarını anlatan Tanal, konuşmanın sonunda Şanlıurfalılara seslenerek, "Şikayetini bana yapıyorsunuz, oyları AKP'ye atıyorsunuz; işte geldiğimiz nokta bu." ifadesini kullandı.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin (DOKAP) Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinin ekonomik yapısını güçlendirmek, doğal kaynaklarını ve çevre kapasitesini koruyarak uzun dönemli sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak için 2011 yılında beş yıllığına kurulduğunu, 2 kez süresinin uzatıldığını söyledi.

Suiçmez, "Süreli bir kuruluş olması nedeniyle uzun vadeli planlamayı yapamaması, kurumun ihtiyaçlarının yeteri kadar dikkate alınmaması ve kurumsallaşmanın sağlanmaması nedeniyle DOKAP'ın hedeflenen amaca ulaşması engellenmekte." dedi.