Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Gençlik ve Spor bakanlıkları bütçeleri TBMM'de (2)

BÜTÇELER KABUL EDİLDİ; BAKAN BAK'IN HIZLI SUNUMU ESPRİLERE NEDEN OLDU

TBMM Genel Kurulu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 2024 Yılı bütçeleri kabul edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın sunumunu hızlı bir şekilde okuması esprilere neden oldu. Meclis Başkanvekili Celal Adan, bir şeye daha şahitlik yaptıklarını ifade ederek, "Tek nefes tam otuz beş dakika konuştu. Eğer yavaş yavaş okusaydı 1,5 saat konuşması lazımdı" dedi.

Genel Kurul'da, bakanların konuşmalarının ardından grup başkanvekilleri söz aldı. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Bakan Özhaseki'nin, 14 Eylül 2023'te yaptığı açıklamaları hatırlatarak, "2023 aralık sonunda ihalesi yapılmış 200 bin konuttan 40 binini teslim etme vaadi vardı deprem bölgesi için. Deprem bölgesinde şu anda yaşanılan en birinci sıkıntı barınma sorunu. İnsanlar hala konteynerlerde, derme çatma barakalarda, çadırlarda yaşam savaşı veriyor. Bakan Özhaseki'nin 4 Ekim'deki açıklamasına göre; inşası süren 200 bin konuttan 41 bin konut ve 4 bin 807 köy evinin yılsonunda teslimi planlanıyordu. Bu veri, 6 Aralık 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından 250 bin olarak güncellendi. Bu veri gerçekse eğer 680 bin konut ve köy evi ihtiyacının 250 bini için inşaat başlamış, toplam ihtiyacın yüzde 36,7'sinin temeli atılmıştır. Sayın Özhaseki'nin ağustosta yapmış olduğu açıklamaya göre; Nisan 2024'e kadar 319 bin konut ve köy evini teslim etme vaadi vardı. Kalan konutları da bir yıl içinde teslim edeceklerdi. Depremden 11 ay sonra, sadece 41 bin konut ve 4 bin 800 köy evi verebileceğini itiraf edenler, nasıl olacak da seçimin yapılacağı aya kadar 319 bin konut ve köy evini bitirecekler?" dedi.

'GENÇLİK VE SPOR BAKANIMIZ ANLAŞILMAYAN BİR DİLDE KONUŞTU'

DEM Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Gençlik ve Spor Bakanımız anlaşılmayan bir dilde konuştuğu için ona ilişkin çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim" yorumunu yaptı.

'GENÇLİK VE SPOR BAKANIM NE KONUŞTUĞUNUZU ANLAYAMADIM'

SP Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin de "Gençlik ve Spor Bakanım yani ne konuştuğunuzu gerçekten ben de anlamadım ama çok iyi okudunuz, onu fark ettim. Arkadaşlar, çok alkışladılar sanırım iyi şeyler konuştunuz herhalde ama sonradan tutanaklardan takip edeceğim" dedi.

'HIZLI, GENÇ, DİNAMİK VE ENERJİK'

Bakan Bak da esprilere 'Hızlı, genç, dinamik ve enerjik' karşılığını verdi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, Türkiye'nin son yıllarda elde etmeye başladığı sportif başarılardan bahsederek, "Hepimizin dikkatini çekmektedir. Gerek bireysel spor dallarında gerekse takım sporunda Türkiye gerçekten çok önemli başarılara imza atmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

'ZİYADESİYLE HIZLI VE HARARETLİ BİR KONUŞMA YAPTI'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız kısa zamanda çok fazla şey anlatabilmek için ziyadesiyle hızlı ve hararetli bir konuşma yaptı. Ben yaptığı konuşmanın ayrıntılarını tutanaktan inceleyeceğim" dedi.

'SPORDA ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILARIMIZ VAR'

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül de "Sporda çok önemli başarılarımız var. Dün, yine Dünya Kulüpler Şampiyonası Türk finaline sahne oldu. Vakıfbank'la karşılaşan Eczacıbaşı şampiyon oldu, her iki takımımızı tebrik ediyorum. Gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'AFAD'IN ŞU ANA KADAR TESPİT ETMİŞ OLDUĞU 376 BİN HAK SAHİBİ VAR'

Genel Kurul'da, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Bakan Özhaseki, milletvekillerinin deprem bölgesinde '680 bin konut yıkıldıysa bunlar ne zaman teslim edilecek, hak sahipleri ne zaman alacaklar?' şeklindeki sorularına şu yanıtı verdi:

"680 bin hasarlı yapı var ama hak sahipliğine gelindiği zaman, AFAD'ın şu ana kadar tespit etmiş olduğu 376 bin hak sahibi var, 50 bin civarında da ihtilaflı olan konu var; karşımıza ortalama 430 bin civarında hak sahibi çıkıyor. Sebebine gelince, aradaki sayı farkını söylüyorum, yıkılan 680 bin civarında ama hak sahipliğinin az olmasının sebebi, kimi apartmanlar tek sahipli, 40 tane dairesi var, devlet 40 tanesini karşılayacak bir durumda değil; kimisi tapuda ispat edemiyor, ihtilaflı, sıkıntılı ortamlar var. Onların her birisinin ihtilafların giderilip gelmesi durumunda 430 bin civarında hak sahibinin olacağı öngörülüyor. Bizim, Yerinde Dönüşüm diye başlattığımız kentsel dönüşümle ilgili konuda da 50- 60 bin civarında daha vatandaş hak sahibi olacak gibi gözüküyor. 500 bin civarında karşımıza hak sahibi çıkacak. 207 bin konutun inşaatı başladı, ihalesi yapıldı; kimisi 1'inci katta, kimisi 5'inci katta, kimisi tamamlanmış, kaba inşaatı bitmiş, kimisi teslim edilme aşamasına gelmiş 207 bin konut var. 50 bin civarında köy evinin de bir kısmı başladı, bir kısmının ihaleleri yapılıyor, bir ay içerisinde öyle tahmin ediyorum ki hepsini bitiririz."

DEPREMİN YIKTIĞI ŞEHİR MERKEZLERİNDE İHALE SÜRECİ

Merkezlerde de ayrıca şu anda ihale sürecine girmiş olan, tespit edilen meydan ve meydana açılan caddelerde 50 bin civarında konut daha yaptıklarını açıklayan Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Yani 310 bin civarında konut başlamış oluyor. Teslim tarihine gelince, prensip olarak betonarme inşaatlarda bir yıl süre veriyoruz ki bunda da çok aşım olmadı, onu inşallah teslim edeceğiz o süreler içerisinde, ne zaman başlamışsa bir yıl kadar bir süre. Köy evlerinde de çelikten yaptıklarımıza sekiz aya kadar bir süre veriyoruz ki, onları da 8- 9 ay içerisinde teslim ederiz. Yani 3'üncü, 4'üncü, 5'inci aylarda başlattığımız inşaatların her birinin teslimlerini en geç 5'inci aya kadar, Allah izin verirse bir seneye kalmadan bitirmiş oluruz diye düşünüyoruz. İkinci bir konu, şu anda teslim edeceğimiz, hazır olan, kimisinin biraz çevre düzeniyle uğraştığımız, kimisinin ufak tefek yollarında veyahut da bazı sosyal donatılarında eksiklik olan teslim edeceğimiz konutlar, Malatya'da 5 bin 227, Gaziantep'te 10 bin 204, Kahramanmaraş'ta 8 bin 131, Hatay'da 6 bin 416, Osmaniye'de 1852, Adana'da 1589, Elazığ'da 2 bin 255 konutu teslim etmeyi düşünüyoruz. Yerinde dönüşümle ilgili vatandaşın bize 250 bin 500 civarında da müracaatı var. Allah izin verirse 300 binden fazla binayı, bağımsız birimi biz tamamlamış olacağız; 200 binden fazla da vatandaş kendisi yapmış olacak. Böylece hak sahipliği konusunda da üzerimize düşen görevleri biz yerine getirmiş olacağız. Ayrıca; Adıyaman'da şu anda 1800 konut teslim edilecek."

SIFIR ATIK PROJESİ

Bakan Özhaseki, başka bir soru üzerine, "Sıfır Atık Projesi'yle ilgili bir soru geldi. 2017 yılında başlattığımız, küresel bir çevre hareketine dönen, bugün bir dünya markası olan Sıfır Atık Projesi'nden dolayı gerçekten ülke olarak övünüyoruz. Şu ana kadar 177 bin binada sıfır atık yönetimine geçildi, 20 milyona yakın vatandaşımıza bu konuda eğitim verdik" yanıtını verdi.

BAKAN BAK, SORULARI YANITLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da milletvekillerinin eleştiri ve sorularına, "YÖK'le ve Milli Eğitim Bakanlığıyla ortak çalışmalar yaparak genç ofisleri kuruyoruz. Çünkü gençlerin, Bakanlığımızın faaliyetlerinden haberdar olması için, onlarla projeler yapması için" dedi.

GENÇ OFİSLERİ

Bakan Bak, üniversitelerin şu anda genç ofis sayılarının 129 olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığında 48, yurtlarımız içerisinde 99, mahallelerde 51, spor salonlarında 24, toplam 351 tane genç ofis var. Gençlik merkezlerimizde ifade ettim; tiyatrodan müziğe, spordan satranca, bütün olayları gençlerimizin sosyal olarak da yaşayabileceği bir ortam var, sohbetler var, eğitimler var; saz çalmasından tutun yabancı diline, kurslara kadar pek çok aktiviteyi yerinde alıyorlar. Oradaki faaliyetlerden çok çok memnunlar. Orada gönüllülüğü öğreniyorlar, gönüllü faaliyetlere katılıyorlar. Mahallelerde yaşlı insanları gidip ziyaret ediyorlar, onlarla beraber yapılan projelerde alışverişini yapıyorlar, evini temizliyorlar. Dolayısıyla gençlik merkezleri, gençlerimize bir vicdanı, toplumsal duyarlılığı, yaşlılara saygıyı, gençlere sevgiyi öğrettiğimiz bir alan."

Konuşmaların ardından iki bakanlığın bütçesi kabul edildi.

Besti KARALAR/ ANKARA,