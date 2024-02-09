Cevdet Yılmaz: Türkiye, yatırımların artmasıyla büyümeye devam edecek

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırım ortamını iyileştirmek için büyük gayret sarf ettiklerini söyleyerek, "Bu yıl gelişmekte olan ülkelere yönelik artması beklenen sermaye akımlarından, Türkiye hak ettiği payı alacaktır. Ülkemize gerek finansal alanda gerek doğrudan yatırımlar şeklinde daha fazla yatırım, fon akışı sağlanacaktır. Bunun emarelerini şimdiden görüyoruz" dedi.

Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen 'Türkiye- Kırgızistan İş Forumu'na katıldı. Programda, Yılmaz'ın yanı sıra Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı Aklybek Japarov, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve iki ülke kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile iş insanları yer aldı. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında, ekonominin son 13 çeyrekte aralıksız şekilde büyüme kaydettiğini, bu büyümenin 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde yüzde 3,9, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 5,9 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Yılmaz, ilk 9 aylık ortalama büyümenin yüzde 4,7 oranına ulaştığını söyleyerek, son çeyrek verilenin bu ay sonu itibarıyla ortaya çıkacağını aktardı.

'İHRACATIMIZIN TARİHİ BİR SEVİYEYE GELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ'

Türkiye ekonomisinin, orta vadeli programda öngördükleri yüzde 4,4 büyümeye rahatlıkla ulaşabileceğini belirten Yılmaz, "Dolar bazında da 1,1 trilyon dolar civarında bir ekonomik büyüklüğe ulaşacağız. IMF'nin yaptığı tahminlere göre nominal olarak 17'nci büyük ekonomi, satın alma gücü paritesiyle de 11'inci büyük ekonomi olarak geçen yılı kapatmış olacağız. Ayrıca 2012 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımız, 7 kattan fazla artarak 2022 yılında 254 milyara ulaştığını görüyoruz. 2023'te ise yuvarlarsak 256 milyar dolara ulaşarak tarihi bir seviyeye geldiğini görüyoruz. Dünyadaki sıkıntılara rağmen, temel ihraç pazarımız olan Avrupa'daki daralmalara, durgunluklara rağmen, içeride yaşadığımız deprem afetine rağmen ihracatçılarımızın gerçekleştirdiği bu performansı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

'CARİ İŞLEMLER AÇIĞIMIZ AZALMA EĞİLİMİNDE'

Cari işlemler açığındaki gerilemenin de devam ettiğini bildiren Yılmaz, "Geçen yıl başlayan ve devam eden bir gerileme sürecindeyiz. Cari işlemler açığımız azalma eğiliminde ve ülkemize daha fazla sermaye girişi olduğunu görüyoruz. Yatırım ortamını iyileştirmek için büyük gayret sarf ediyoruz. Aynı zamanda Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'na başkanlık yapıyorum. Orada, kamu ve özel olarak bakanlarımız ve iş dünyası temsilcilerimiz bir araya geliyor. Daha önce 2 defa topladık ve yeni bir eylem planı hazırladık. Onun da uygulanmasıyla yatırım ortamını çok daha iyi bir noktaya taşıyoruz. Şuna yürekten inanıyorum; bu yıl gelişmekte olan ülkelere yönelik artması beklenen sermaye akımlarından Türkiye hak ettiği payı alacaktır. Ülkemize gerek finansal alanda gerek doğrudan yatırımlar şeklinde daha fazla yatırım, fon akışı sağlanacaktır. Bunun emarelerini şimdiden görüyoruz" dedi.

'5 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE HEP BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ'

2003 yılından bu yana Türkiye'ye gelen doğrudan uluslararası yatırımın toplamda 261,3 milyar doları bulduğunu söyleyen Yılmaz, bunu daha yukarılara taşımak istediklerini ve 'kazan-kazan' anlayışıyla iş birliği yapılan dost ve kardeş ülkelerle yükseleceklerinin altını çizdi. Geçmiş yıllarda Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini hatırlatan Yılmaz, şunları dedi: "Bunu 2022 yılında aştık. 2023 itibarıyla da dış ticaret hacmimizde yüzde 42'lik bir artış oldu ve yıl sonu itibarıyla da 1,6 milyar dolar mertebesine yükseldi. Artık 2 milyar dolar çok da erişilebilir bir hedef konumunda. Bunu, inşallah bu yıl gerçekleştiririz. Daha sonra da orta vadede 5 milyar dolar hedefine hep birlikte yürüyeceğiz inşallah."

Yılmaz, Kırgızistan'daki Türk yatırımlarının 2 milyar dolara yaklaştığını belirterek, "Ayrıca ülkemiz, Kırgızistan'a en çok yatırım yapan 5'inci ülke konumundadır. Kırgızistan'da yaklaşık 2 bin kayıtlı şirketimiz bulunmakta. Bunlardan 350 şirket aktif olarak ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Ülkemizde ise 269 adet Kırgızistan sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. Firmalarımız, müteahhitlik alanında da 1 milyar dolara yakın 93 proje üstlenmiştir. Bizler, siyasi alanda her türlü girişimde bulunurken sizlerin de sahada, Kırgızistan'ın gelişimine katkı sunacak adımları atmanızı bekliyorum" diye konuştu.