Cevdet Yılmaz: Türkiye, İsrail-İran çatışmasında müzakereye zemin hazırlayan adımlar atacak

Cevdet Yılmaz: Türkiye, İsrail-İran çatışmasında müzakereye zemin hazırlayan adımlar atacak
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail-İran çatışmasına ilişkin, "Odaklanmamız gereken asıl husus; çatışmaları derinleştiren hamleler yerine, müzakereye zemin hazırlayan adımların atılmasıdır.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail- İran çatışmasına ilişkin, "Odaklanmamız gereken asıl husus; çatışmaları derinleştiren hamleler yerine, müzakereye zemin hazırlayan adımların atılmasıdır. Türkiye, bu yönde üzerine düşen her türlü yapıcı katkıyı sunmaya devam edecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın bölgesel güvenliği ve küresel istikrarı tehdit ettiğini belirterek, "Bölgemizin ihtiyacı çatışmalar değil, istikrardır. Şu aşamada sürecin ne yöne evrileceğini, ne kadar süreceğini ve hangi kapsamda devam edeceğini öngörmek zor. Temennimiz, bu gerilimin bir an önce sona ermesi, tarafların nükleer mesele başta olmak üzere müzakere masasına dönmesidir" dedi.

'KÜRESEL SONUÇLAR DOĞURACAKTIR'

Uluslararası toplumun dikkatini, Gazze'de yaşanan ağır insani trajedinin çözümüne yoğunlaştırması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Bu çatışma uzadıkça sadece insani kayıplar değil, aynı zamanda çevresel tehditler ve ekonomik maliyetler de artacaktır. Bu çatışmalar uzadıkça petrol fiyatlarının yükselmesi ve ticaret hatlarının etkilenmesi ile birlikte, bölge ülkeleriyle sınırlı kalmayan küresel sonuçlar doğuracaktır. Bu durum yalnızca Türkiye'yi değil, dünya ekonomisinin tamamını etkileyecek bir risk ortamı oluşturur. Odaklanmamız gereken husus; diplomasi yoluyla sorunların çözülmesidir. Türkiye olarak; barıştan, istikrardan ve adaletten yana tutumumuzu sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği, bölgesel ve küresel barış açısından son derece kıymetlidir. Odaklanmamız gereken asıl husus; çatışmaları derinleştiren hamleler yerine, müzakereye zemin hazırlayan adımların atılmasıdır. Türkiye, bu yönde üzerine düşen her türlü yapıcı katkıyı sunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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