Cevdet Yılmaz: Kıbrıs Türklerinin Huzur ve Refahı Bizim İçin Önemli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda Başbakan Ünal Üstel ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Kıbrıs Türk halkının huzurunu, refahını ve güvenliğini Türk halkınınkinden ayrı görmüyoruz. Elimizden gelen her türlü desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye geldi. KKTC'ye günübirlik ziyaret yapan Yılmaz'ı Ercan Havalimanı'nda Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve bazı bakanlar ile yetkililer karşıladı. Yılmaz'a Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum eşlik ediyor. Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel, Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Cevdet Yılmaz, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasına dikkat çekti. Yılmaz, "Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sağlayacağı mali desteğin ahdi zeminini teşkil eden anlaşmayı Başbakan Sayın Ünal Üstel ile birlikte 21 Mart'ta Ankara'da imzaladık. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum. İki ülke olarak kardeşliğimizi, tarihten gelen hem birliğimizi, beraberliğimizi hem de gelecek ortaklığımızı güçlendiren, katkı sağlayan çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret kapsamında, Türkiye ile KKTC arasındaki mali ve ticari ilişkilerin masaya yatırılacağını aktaran Yılmaz, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmaya, refahını arttırmaya yönelik çalışmaları hükümet ile birlikte ele almış olacağız" ifadelerini kullandı. Yoğun bir program olduğunu kaydeden Yılmaz, "Öncelikle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Bağışçılar Madalya ve Takdim Töreni'ne iştirak edeceğiz. Kıbrıs Türkü bağışçı kardeşlerimizi orada ödüllendirmiş olacağız. Bu tören hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne yapılan bir takdir hem de Türkiye-KKTC dayanışmasının bir nişanesi olarak büyük önem taşımaktadır" dedi.

"Alt yapı, planlı şehirleşme gibi konuları KKTC hükümetiyle birlikte değerlendireceğiz"

KKTC Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı'nda inşa edilecek Yüksek Mahkeme Binasının temel atma törenine de katılacaklarını belirten Yılmaz, "Aramızda Murat Kurum da var. Kendisi, Türkiye'de çok büyük çalışmalara ve eserlere imza atmış, çok kıymetli bir bakanımız. Kıbrıs'taki bu çalışmaların kurumsal bir altyapı ile desteklenmesi bakımından önemli bir noktada olacaktır" açıklamasını yaptı.

Yılmaz konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"KKTC Yüksek Mahkeme binası inşası hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi ve yargı bağımsızlığının kurumsal bir altyapıyla desteklenmesi bakımından önemli bir temsil makamı olacaktır. Bu kapsamda yapımında sona gelinin Kıbrıs Türkü'nün asırlardır verdiği mücadelenin simgesi olacak KKTC Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı binası inşasına da saha ziyareti gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın TEKNOFEST vesilesiyle ziyaretinde bu binaların resmi olarak açılışının da gerçekleştirilmesini planlıyoruz"

Yılmaz ayrıca, Murat Kurum ile birlikte KKTC'de şehirciliğe dair bir toplantı düzenleyeceklerini belirterek "Alt yapı, planlı şehirleşme gibi konuları KKTC hükümetiyle birlikte değerlendireceğiz" dedi.

Yılmaz, Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi'nin ve mevcut Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesinin kapsamlı renavasyon projesine ilişkin lansmanın da yapılacağını kaydeden Yılmaz, "Projelerimizi hazırladık, nerede neyi yapacağımızı şekillendirdik. Hep birlikte inşallah bunları paylaşmış olacağız. Birçok sağlık projemiz var. Bu toplantılarda bunların detaylarına da değineceğiz" dedi.

Yılmaz, ziyaretin ilerleyen saatlerinde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde düzenlenecek programla, KKTC'deki iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceklerini ve özel sektör yatırımlarının artırılması için fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi. "İş dünyamızı çok önemsiyoruz. KKTC'de nasıl daha fazla özel sektör yatırımlarına vesile olabiliriz gibi konuları, özel sektör temsilcileriyle görüşme imkanımız olacak" ifadelerini kullandı.

"Her daim KKTC'nin yanındayız"

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurgulayarak, "Kıbrıs Türk halkının huzurunu, refahını ve güvenliğini Türk halkınınkinden ayrı görmüyoruz. Elimizden gelen her türlü desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Kıbrıs Türk halkının adalet mücadelesine desteklerinin süreceğini belirten Yılmaz, "Anavatan ve garantör olarak Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Türkü'nün kararlılık ve inançla sürdürdüğü adalet mücadelesine omuz vermeye devam edeceğiz. Her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı davasının yanında olacağız" açıklamasını yaptı. - LEFKOŞA