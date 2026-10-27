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Cevdet Yılmaz, Erhan Usta'nın fon iddialarına 'iftira' diyerek yanıt verdi

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Cevdet Yılmaz, Erhan Usta'nın fon iddialarına 'iftira' diyerek yanıt verdi
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, fon krizine ilişkin iddialarını dile getirip Cevdet Yılmaz'a istifa sordu. Yılmaz ise 'İftira ediyorsunuz' diyerek 'İftira etmenin vebali her zaman boynunuzda taşıyacağınız bir vebal olacak' dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri esnasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın iddialarına, "İftira etmenin vebali her zaman boynunuzda taşıyacağınız bir vebal olacak" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporlarını görüşmek üzere Komisyon Başkanı Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen komisyonda, 2027 yılı bütçe teklifinin geneli ile 2025 yılı kesin hesap kanunu teklifi ve Sayıştay raporları ele alındı.

Toplantının başında partilerin TBMM Plan ve Bütçe sözcüleri söz alarak bütçeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu kapsamda konuşan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından ortaya çıkan fon krizine ilişkin, "Bu işin içerisinde herkes var. Bu işin içerisinde iktidar olarak söylüyorum, şahsi olarak söylemiyorum; muhtemelen en yakınınızdaki insanlar olmuş olmalı ki bunları açıklamıyorsunuz. Bir sorumluluk üstlenmeniz lazım Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Bu milleti siz yönelttiniz bu fonlara. Hiç mi sorumluluğunuz yok? Hiç istifayı düşünmüyor musunuz" diye konuştu. Usta'nın iddialarına ise Yılmaz, şu şekilde karşılık verdi:

"İftira ediyorsunuz. Bu mu sizin adaletiniz? Çamur at izi kalsın öyle mi? İftira etmenin vebali her zaman boynunuzda taşıyacağınız bir vebal olacak. Ömrünüz boyunca bunu taşıyacaksınız."

Bütçe görüşmeleri, tartışmanın ardından diğer milletvekillerinin konuşmalarıyla devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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