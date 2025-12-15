Çekya'da Babis başbakanlığında koalisyon hükümeti kuruldu

Haberler

Çekya'da Başbakan Andrej Babis liderliğindeki koalisyon hükümeti, yemin ederek göreve başladı. Koalisyon, Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO), Motoristler Partisi ve Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi'nden (SPD) oluşuyor ve 14 bakanlıktan oluşuyor. Yeni hükümet, kendi vatandaşlarına odaklanacak.

Çekya'da Başbakan Andrej Babis'in partisi Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO), Avrupa Birliği (AB) karşıtı Motoristler Partisi, AB ve NATO karşıtı aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi'nden (SPD) oluşan koalisyon hükümeti üyeleri yemin ederek göreve başladı.

Çekya'da 3-4 Ekim tarihlerinde düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Başbakan Andrej Babis liderliğindeki koalisyon hükümetini onayladı. Son seçimlerde yüzde 35 oy alan popülist parti Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO), Avrupa Birliği (AB) karşıtı Motoristler Partisi ile AB ve NATO karşıtı aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi'nden (SPD) oluşan yeni kabine bugün yemin ederek göreve başladı. 14 bakanlıktan oluşan kabinenin liderliğini üstlenen milyarder Başbakan Babis, hükümetin kendi vatandaşlarına odaklanacağını belirtti.

Yeni kabine

Çekya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni hükümette görev alacak isimler, Başbakan Yardımcısı ve Endüstri ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Alena Schillerova, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Petr Macinka, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Jaromir Zuna, İçişleri Bakanı Lubomir Metnar, İş ve Sosyal İşler Bakanı Ales Juchelka, Bölgesel Kalkınma Bakanı Zuzana Mrazova, Sağlık Bakanı Adam Vojtech, Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Robert Plaga, Adalet Bakanı Jeronym Tejc, Ulaştırma Bakanı Ivan Bednarik, Tarım Bakanı Martin Sebestyan, Kültür Bakanı Oto Klempir ve Spor, Önlem ve Sağlık Bakanı Boris Stastny olarak açıklandı.

Koalisyon anlaşması imzalanmıştı

Çekya'da 3-4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinde tek başına hükümet kurabilmek için hiçbir parti yeterli milletvekili sayısına ulaşamamıştı. Kasım ayı başında ANO, SPD ve Motoristler Partisi koalisyon anlaşması imzalayarak 200 sandalyeli parlamentoda 108 sandalyeye sahip olmuştu. Bugün başbakanlık koltuğuna oturan Andrzej Babis 2013-2017 yıllarındaki koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı, 2017-2021 yıllarında ise azınlık hükümetinde ise Başbakan olarak görev yapmıştı. Babis, 2021 yılındaki seçimleri ise kendisine ait şirketlerden birinin AB'den 2 milyar dolar haksız sübvansiyon elde ettiği şüphesi nedeniyle kaybetmişti. Babis ayrıca daha önce yaptığı bir açıklamada, AB'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Ukrayna'yı finanse etmesine şüpheyle yaklaştığını bildirmişti. - PRAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
