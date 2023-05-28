Çanakkale'de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Başladı

Çanakkale'de Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy verme işlemleri başladı. Vatandaşlar oy kullanma işlemi için sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. Çanakkale il genelinde bin 591 sandıkta, 436 bin 13 seçmen oy kullanacak.

Çanakkale'de Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy verme işlemleri başladı. Vatandaşlar oy kullanma işlemi için sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. Çanakkale il genelinde bin 591 sandıkta, 436 bin 13 seçmen oy kullanacak.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için saat 08.00 itibarıyla Çanakkale'de oy verme işlemleri başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye başladı. Oyların kullanılacağı okulların içerisinde ve dışarısında görev alan yetkililer vatandaşların sağlıklı oy kullanması için bütün tedbirleri aldı.

Çanakkale kent merkezinde 439 sandıkta 145 bin 772, Ayvacık ilçesinde 129 sandıkta 28 bin 254, Bayramiç ilçesinde 117 sandıkta 23 bin 855, Biga ilçesinde 268 sandıkta 72 bin 806, Bozcaada'da 8 sandıkta 2 bin 691, Çan ilçesinde 151 sandıkta 38 bin 255, Eceabat'ta 28 sandıkta 7 bin 387, Ezine'de 100 sandıkta 25 bin 223 bin, Gelibolu'da 111 sandıkta 34 bin 834, Gökçeada'da 28 sandıkta 7 bin 764, Lapseki'de 93 sandıkta 23 bin 638 ve Yenice ilçesinde ise 119 sandıkta 25 bin 534 seçmen oy kullanacak.

Çanakkale'de toplam bin 591 sandıkta, 436 bin 13 seçmen oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek. - ÇANAKKALE