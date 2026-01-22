Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 14. Çalışma Meclisi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bakanlık olarak özellikle bilişim sektörü ve geleceğin meslekleri odağında, yeşil ve dijital dönüşümü destekleyecek nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini temel hedef olarak benimsedik." dedi.

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla "Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm" temasıyla ATO Congresium'da düzenlenen 14. Çalışma Meclisi'nin açılışındaki konuşmasına, Türkiye'de çalışma hayatının geleceğini istişare etmek, ortak aklı devreye sokmak ve gelecek dönemin yol haritasını şekillendirmek amacıyla gerçekleştirilen 14. Çalışma Meclisi'nin açılış programında davetlilerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladı.

Dünyanın büyük bir hızla değişip dönüştüğüne işaret eden Işıkhan, küresel tedarik zincirlerindeki aksamalar, jeopolitik gerilimler, savaşlar, göç hareketleri, su, gıda ve enerji krizleri gibi zorlukların, beraberinde yeni sorunlar, riskler ve belirsizlikler getirdiğini söyledi.

Işıkhan, bu dönüşümün, sadece ekonomileri değil aynı zamanda çalışma hayatını da derinden etkilediğini, istihdam kayıplarına, gelir eşitsizliklerine ve sosyal dengesizliklere yol açtığını, tüm bu belirsizliklerin getireceği risklere karşı alınacak tedbirler için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını bildirdi.

"Sosyal diyaloğu esas alan somut adımlar atmaktayız"

Tüm bu küresel zorluklara rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve çizdiği "Türkiye Yüzyılı Vizyonu" ile güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir sosyo-ekonomik kalkınmayı sağlayacak politikaları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık olarak, işsizliğin azaltılması, nitelikli istihdamın artırılması ve iş gücü piyasasının etkinliğinin geliştirilmesi amacıyla sosyal diyaloğu esas alan somut adımlar atmaktayız. Çalışma barışını güçlendirmek, endüstri ilişkilerini geliştirmek ve mevzuatı güncel tutmak ancak bu yapıcı diyalogla mümkündür. Bakanlığımız, bu mekanizmayı sürekli canlı tutarak, sendikalaşma oranlarını artırma, toplu sözleşme süreçlerini iyileştirme ve çalışma barışını tesis etme yönünde önemli adımlar atmaktadır. Sosyal diyaloğun önemi, özellikle hızlı değişim dönemlerinde daha da artmaktadır. Çünkü tüm paydaşların sesinin duyulması, adil bir geçişin de en önemli anahtarıdır."

Çalışma Meclisinin, Bakanlığının öncülük ettiği işçi, işveren ve kamu temsilcilerinin katılımıyla oluşan üçlü sosyal diyalog mekanizmasının en üst düzeyi ve en kapsayıcı platformu olduğuna dikkati çeken Işıkhan, bu süreci, hem mevcut sorunları konuşmak hem de sosyal paydaşlarla geleceği birlikte inşa eden bir yaklaşımla sürdürdüklerini ifade etti.

Çalışma Meclisinin, üçlü diyalog mekanizması olarak Türkiye'de sosyal adaleti pekiştirdiğini, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normlarının uygulanmasını kolaylaştırdığını ve ekonomik kalkınmaya sosyal boyut kazandırdığını belirten Işıkhan, bu platformun, katılımcı demokrasinin en önemli örneği olarak işçi ve işverenlerin sesini doğrudan hükümete iletmesini sağladığını ve çatışmaları önleyerek uzlaşı kültürünü yerleştirdiğini anlattı.

"Çalışma hayatı köklü bir dönüşüm içerisinde"

Işıkhan, 2024'te gerçekleştirilen 13. Çalışma Meclisi'nde "Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı" ana başlığı altında emeğin, sendikal örgütlenmenin ve istihdamın geleceğini ele aldıklarını anımsatarak, bu yılki Çalışma Meclisinin ana temasının, "Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm" olarak belirlendiğini söyledi.

Dijital dönüşümün, artık bir trend değil hayatın ve iş dünyasının merkezinde yer alan kaçınılmaz bir gerçek olduğunu vurgulayan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Günümüzde çalışma hayatı dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon ve nesnelerin interneti gibi teknolojilerin etkisiyle köklü bir dönüşüm içerisindedir. Bu yeni dönem, üretim süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği artırmakta istihdam, beceri ve ücret yapılarını derinden etkilemekte ve küresel rekabet gücünü artıran bir fırsat alanı sunmaktadır. Türkiye olarak, bu küresel değişim dalgasına uyum sağlamak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizi gerçekleştirmek için yeşil ve dijital dönüşümü entegre bir şekilde hayata geçirerek bu adil geçişi sağlamamız gerekir."

Işıkhan, bu dönüşümün tek başına devletin sırtına yüklenemeyeceğini, devletin yön gösteren, düzenleyen, teşvik eden ve koruyan taraf olduğunu ancak bu büyük yürüyüşün asıl yükünü işverenlerle, sendikalarla, çalışanlarla ve gençlerle birlikte omuzlayacaklarını belirtti.

"Sendikalarımızdan beklentimiz, çalışanı bu sürece hazırlayan bir anlayışı benimsemeleridir"

Herkesin bu yeni dönemde üstleneceği bazı sorumluluklar olduğuna işaret eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"İşverenlerimiz, dijitalleşmeyi sadece maliyet düşürme ya da iş gücünü ikame etme aracı olarak görmemelidir. İnsan kaynağını merkeze alan, çalışanını yeni becerilerle donatan, yeniden eğitim ve beceri kazandırma süreçlerine yatırım yapan bir anlayışı esas almalıdır. Yapay zeka ve otomasyon yatırımlarını, nitelikli istihdamı büyüten, verimliliği artırırken çalışma barışını güçlendiren bir fırsat alanı olarak değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Sendikalarımızdan beklentimiz ise bu dönüşümün karşısında duran değil, dönüşümü yönlendiren ve çalışanı bu sürece hazırlayan bir anlayışı benimsemeleridir. Dijitalleşme ve yeni çalışma modelleri karşısında 'kayıp' diliyle değil, 'hak ve fırsat' diliyle hareket etmelerini istiyoruz. Çalışanlarımızın emeğini, hakkını ve geleceğini korurken üretimin, rekabetin ve verimliliğin de ülkemiz için ne anlama geldiğini gözeten bir sendikal anlayışı benimsemelerini arzu ediyoruz."

Temel sorumluluklarının, insan onurunu koruyarak, adil çalışma koşullarını sağlayarak ve çalışan haklarını güvence altına alarak bu dönüşümü yönetmek olduğunu dile getiren Işıkhan, "Dijitalleşmeyi, iş güvencesi ve sosyal güvenlik gibi temel hakları zayıflatan bir tehdit olarak değil aksine daha nitelikli, daha esnek ve daha sürdürülebilir işlerin oluşturulması için büyük bir fırsat olarak görmeliyiz. Bakanlık olarak özellikle bilişim sektörü ve geleceğin meslekleri odağında, yeşil ve dijital dönüşümü destekleyecek nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini temel hedef olarak benimsedik." diye konuştu.

Işıkhan, bu kapsamlı dönüşümün, 14. Çalışma Meclisinde "Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm", "Dijitalleşmenin Çalışma Modelleri ve Sendikal Örgütlenmeye Etkileri" ve "Dijitalleşmenin Kamu Çalışma Hayatına Etkileri" başlıklı oturumlarda tüm boyutlarıyla ele alınacağını söyledi.

Oturumlarda yapılacak değerlendirmelerin dijital dönüşümün farklı bir yönünün aydınlatılmasına katkı sağlayacağını aktaran Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, bu Mecliste ortaya çıkacak yeni fikirlerin ve önerilerin insan ve emek odaklı politikalarımızla birleşerek, Türkiye'nin çalışma hayatının geleceğini şekillendirmede çok önemli bir rol oynayacağına yürekten inanıyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır, daha müreffeh bir çalışma hayatını nasıl inşa edeceğimizi konuştuğumuz bu kritik dönemde, ortak aklın ve sosyal diyaloğun gücüne güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi.