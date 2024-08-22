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Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek

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İş Kanunu'nda değişiklik için çalışmalarına hız veren hükümet, kamuda 'esnek çalışma' modelini 4 ayrı formülle masaya yatıracak. Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gelecek olan düzenlemede "Uzaktan çalışma modeli, kısmi çalışma modeli, değişken zamanlı çalışma modeli ve akademik eğitim amaçlı çalışma modeli" olacak.

Esnek çalışma ve mesai saatleriyle ilgili düzenleme bir süredir hükümetin gündeminde...Hafta sonu Ahlat'ta toplanacak olan Kabine toplantısında da konunun ele alınması bekleniyor.Çalışma hayatındaki düzenlemeler sadece esnek çalışmayı içermeyecek. Bunun yanında kısa çalışma ödeneğine ilişkin konular da masada olacak.

4 AYRI FORMÜL ÜZERİNDE DURULUYOR

İş Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin 4 ayrı formül üzerinde çalışılacağı öğrenildi. Buna göre çalışmaların; "Uzaktan çalışma modeli, Kısmi çalışma modeli, Değişken zamanlı çalışma modeli ve Akademik eğitim amaçlı çalışma modeli" başlıkları üzerinden gidileceği vurgulandı.

BELLİ MESLEK GRUPLARINI KAPSAYACAK

Esnek çalışma modelinin çağın mesleklerine göre uyarlanacağı, her meslek grubunu kapsamayacağı ifade ediliyor. Burada İş Kanunu'nun günümüz şartlarına göre yeniden şekilleneceği belirtilirken, değişik formüllerin de değerlendirileceği dile getiriliyor. Esnek çalışma modelinin örneğin bazı mühendislik dallarında, çağın mesleği haline gelen ve daha çok gençlerin alanı olan dijital alanların kullanıldığı meslek gruplarını kapsayacağı belirtiliyor.

4 GÜNE İNDİRİLMESİ UZAK BİR İHTİMAL

Ekonomim'de yer alan habere göre; Yeni dönemde 5 gün olan çalışma gününün 4 güne indirilmesinin şimdilik uzak bir ihtimal olduğu ancak çalışma saatlerinin kısabileceği vurgulanıyor. Yapılacak değişiklikle temel amaçlardan birisi de gençlerin çalışma hayatına kazandırılarak, yurt dışına gitme gibi planlarının önüne geçilmesi. Kaynaklar, İş Kanunu'nda yapılacak değişiklikle; "Özellikle 'yapay zeka' konusunda başarılı gençlerin Türkiye'de istihdam edilmesi ve onlara iş alanlarının açılmasının sağlanması amaçlanıyor. Yeni çağın gençleri daha çok oturdukları yerden çalışmayı tercih ediyorlar. Gençleri çalışma hayatına kazandırmak" değerlendirmesinde bulunuyorlar.

KABİNE AHLAT'TA TOPLANACAK

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri; Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Malazgirt'e gidecek. Buradaki etkinliklerin ardından kabine Ahlat'ta toplanacak. Kabine toplantısında, Ekim ayında Meclis gündemine gelecek olan başta İş Kanunu, Rekabet Kanunu, 10. Yargı Paketi, Vergi Reformu kanunlarında değişiklik yapılacak yasal düzenlemelerin gündem maddeleri arasında yer alacağı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Çalışma Bakanlığı Hükümet Ekonomi Kabine Kabine İş Dünyası Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (15)

mehmet:

memura zam. ama işciye yok. asıl işcidir memleketin çarkını çeviren. bu paraya sonra kimse çalışmıyor diye ağlamayın. işci bu paraya çalışmaz. tembelliğe alışıncada zor kalkar.

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91
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Orhan Azar:

memura kıyak yolda biz işçilerin bi kulağımızın arkası kalmıştı artık orda da biseyler hisseder olduk

90
55
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Kenan Tepretoğlu:

30-35 yıl çalışıp emekli olan 10 bin TL maaş alıyor, yeni işe başlayan günde birkaç saat çalışan hatta çalışmayan memur 40 bin TL... bir de çalışma saatini kısaltın tabi ayıp olmasın, özel sektörde haftada 60 saat çalışıyor millet, ona da bir el atsanıza varsa yoksa memurlar

77
30
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Perwer:

Çalışma saatlerinden önce düzeltilmesi gereken başka şeyler var. Örneğin bazı işlemlerde memur dağılımlarındaki dengesizlik yüzünden kuyruklar oluşuyor ama yanı başındaki bir çok memur salla başını al maaşını şeklinde boş boş oturuyorlar. Üstelik aldıkları maaşı beğenmeyen yine bu tipler.

76
14
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Mehmet Mutluay:

memura seyyanen zammı verip emeklilere dirsek göstermek Akparti'nin çöküşünü ortaya koydu, ne yaparsa yapsın Âdil olmadıktan sonra nafile

16
5
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Emre null:

saatlik ucret uygulaması gelir yani saatine göre ücret olmali ve günde 5 saat çalışan zorunlu olmalı 5 saatini tamamlayan ister ceketini alır evine gider isterse de devam eder süre az olursa çalışanlar daha istekli çalışır emekli yaşlılar bile çalışır öğlene kadar sonra gider cammiye namazına çocuklar bile okuldan geldi mi gider çalışır bu da üretimin artmasi ekonominin uçması demek süre uzun olunca bıkkınlık oluşuyor kimse çalışmak istemiyor

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2
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Sezgin Avcı:

Emeklilik sistemindeki mağduriyetler de sunulsun

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1
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turgay aysan:

ya haberı verdınız tamam da o arka fon muzıgı nedır kardesım spıkerın anlattıgını duyamıyoruz bıraz dıkkat edın haber vermıssınz ama muzık sesınden adam duyulmuyor

5
0
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Gjerj Kastoroiti:

herşeye nane herşey tam bu eksik

3
1
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Üveys Uyanık:

işçilerin ahi ikdidardan tez çıkacaktır ben kendim eğer işçi olsaydım işi bırakır dim mendil bile satsan ondan hem rahat hemde daha fazla para kazsnirsin

1
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