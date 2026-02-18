Haberler

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yotova, geçici başbakan adayının kabine listesini onaylayacağını açıkladı
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, erken seçime kadar geçici Başbakan Andrey Gyurov'un kabine listesini onaylayacak. Geçici hükümet, 19 Nisan'daki seçimler için adil ve güvenilir bir süreç hazırlayacak.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, erken seçime kadar görev alacak geçici Başbakan adayı Andrey Gyurov'un sunduğu kabine listesini onaylayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende Gyurov, hazırladığı kabine listesini Cumhurbaşkanı Yotova'nın onayına sundu.

Cumhurbaşkanı Yotova, geçici hükümetin atanması ve erken seçimlerin 19 Nisan'da yapılması için kararname çıkaracağını bildirdi.

Geçici hükümetin en önemli görevinin adil, şeffaf ve güvenilir parlamento seçimlerini hazırlamak olduğunu vurgulayan Yotova, geçici hükümetin seçim sürecine güveni sağlaması gerektiğini ifade etti.???????

Cumhurbaşkanı ayrıca, geçici hükümetin öncelikleri arasında fiyat artışlarına karşı önlemler alınması, devlet maliyesinin istikrara kavuşturulması, elektrik fiyatlarının dengelenmesi ve sosyal açıdan en hassas kesimlerin desteklenmesinin yer aldığını belirtti.

