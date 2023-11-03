Bosna Hersek Halklar Meclisi ve Temsilciler Meclisi Başkanları Türkiye ile İşbirliğini Güçlendirmek İstiyor

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Kemal Ademovic ve Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Marinko Cavara, Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek istediklerini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek ziyaretleri kapsamında Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Ademovic, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Cavara, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcıları Denis Zvizdic ve Nebojsa Radmanovic ile görüştü.

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Kemal Ademovic ve Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Marinko Cavara, Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek istediklerini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek ziyaretleri kapsamında Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Ademovic, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Cavara, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcıları Denis Zvizdic ve Nebojsa Radmanovic ile görüştü.

Kurtulmuş, Ademovic ve Cavara, Saraybosna'daki Bosna Hersek Meclis Binası'nda yapılan görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Ademovic, görüşmenin dostane geçtiğini ve Türkiye ile ikili ilişkilerin sağlam ve güçlü olduğuna işaret ederek "İlişkilerin birçok alanda daha da güçlenmesi için potansiyel var. Siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz de yükselişte. Bosna Hersek'in diğer ülkelere oranla en çok Türkiye ile imzalanmış ve paraf edilmiş anlaşması mevcut." dedi.

Son dönemde Serbest Ticaret Anlaşması başta olmak üzere altyapı alanında oldukça önemli projelerin hayata geçirilmesi için bir dizi anlaşma imzaladıklarını aktaran Ademovic, "Türkiye'nin Bosna Hersek'te önemli yatırımları var. Bunların daha da artmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

"Türkiye, bizlerin gerçek dostu"

Ademovic, "Türkiye ile dış ticaret hacmimiz de yüksek. Bosna Hersek'ten daha çok yerli ürünün Türkiye'ye gitmesini isterim. Bu bağlamda ilgili bakanlığımızdan, Türkiye ile olan anlaşmalarımızı en iyi şekilde değerlendirip çiftçilerimize yol göstermelerini rica ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Siyaset ve güvenlik anlamında Türkiye ile ilişkileri daha kuvvetlendireceklerini söyleyen Ademovic, "Türkiye, bizlerin gerçek dostu. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Barışın gelmesini temenni ediyoruz, barışın da diyalogdan geçtiğini biliyoruz. Biz de Bosna Hersek olarak barışın ne kadar önemli olduğunu geçmişte savaşı yaşayarak tecrübe ettik." ifadelerini kullandı.

"İlişkilerimizi ve işbirliğimizi güçlendirebileceğimize inanıyorum"

Bosna Hersek'e ziyaretlerinden dolayı Kurtulmuş'a teşekkür eden Cavara, görüşmenin iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların ve ikili ilişkilerin değerlendirilmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

Cavara, Türkiye ve Bosna Hersek'in yaşanan doğal afetlerde birbirine yardım eden ve dostane ilişkilere sahip iki ülke olduğunu söyledi.

Görüşmenin dünyada çok önemli bir jeostratejik role sahip Türkiye'nin görüşlerini duymak adına iyi bir fırsat olduğunu dile getiren Cavara, "Bu, aynı zamanda Türkiye'nin Bosna Hersek'in de istediği gibi nerede ihtiyaç duyuluyorsa barışın korunması ve çatışmaların yaşanmaması adına yöntemler aramak için bir fırsattı." dedi.

Cavara, Türkiye'ye Bosna Hersek'e Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliği yolunda verdiği destek için teşekkür etti.

Türkiye'nin Dayton Barış Antlaşması'na saygı duyduğunu ifade eden Cavara, "Parlamento işbirliğini sürdürme konusunda mutabakata vardık. Dünya ilişkilerinde ve barışı koruma işleyişinde bir kriz yaşadığımız bu anlarda, ilişkilerimizi ve işbirliğimizi güçlendirebileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Görüşmede, Kurtulmuş'a, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da eşlik etti.???????