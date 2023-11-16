Bodrum'da Kaçak Yapılaşmaya Beton Veren Firmalara Yasal İşlem Uygulandı

Bodrum Belediyesi tarafından kentin doğal yapısının korunması için yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları kapsamında, kaçak ve ruhsatsız inşaatlara beton veren firmalar hakkında yasal işlem uygulandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 'Afet Riskine Karşı Alınacak Tedbirler ve Kaçak Yapılaşma ile Mücadele' kapsamında, ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren beton döküm firmalarına 'ruhsatsız ve kaçak yapılara beton dökülmemesi' yönünde tebligatlar yapılmıştı.

Belediye tarafından kaçak yapı alanına beton dökme işlemi yapan beton firmalarına, gerekli uyarı ve idari işlemler yapılmasına rağmen ilgili firmaların izinsiz ve ruhsatsız alanlara yönelik faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince bazı firma ilgililerinin tebliğde belirtilen hususlara uymadığı yönünde tutanak tutularak yasal işlem başlatıldı.

"Tüm gayretimiz, kentimizin geleceğini korumak"

Başkan Ahmet Aras, konuya ilişkin, " Bodrum'da kaçak yapılaşmayı önlemek için yetki ve imkanlarımız çerçevesinde tüm çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Bir taraftan tespitler sonrası mühürleme işlemlerimiz devam ederken bir taraftan da yıkım kararı alınan ve yasal süreçleri tamamlanan yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Belediye olarak tüm gayretimiz, kentimizin geleceğini korumak. Ancak bu konuda, ilgili kurum ve kuruluşların da çalışmalarımıza, çabalarımıza katkı sunmalarını bekliyoruz. Tüm tebligat ve açıklamalarımıza rağmen kaçak ve ruhsatsız inşaatlara beton döken firmaları tespit ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Zabıta ekiplerimizce gerekli tutanaklar tanzim edilerek Kabahatler Kanununun ilgili maddelerince para cezaları kesiliyor. Bizler, Bodrum'un geleceği için, yarınlarımız için kaçak yapılaşma ile mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA