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BM Güvenlik Konseyi Gazze'de Kalıcı Ateşkes İçin Karar Aldı

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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, Gazze Şeridi'nde Ramazan ayı boyunca kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden karar kabul edildi. ABD, oylamada çekimser kalarak veto hakkını kullanmadı.

BM Güvenlik Konseyi'nde bir kez daha Gazze Şeridi'nde ateşkes öngören karar tasarısı oylamaya sunuldu. Oylama öncesi Konsey üyeleri geçtiğimiz cuma günü Rusya'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Cezayir, Guyana, Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik, Sierra Leone, Slovenya, Güney Kore ve İsviçre tarafından sunulan karar tasarısında Gazze Şeridi'nde Ramazan ayı boyunca kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması, tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunarak, Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanmasının acil olarak ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Karar tasarısı 14 lehte ve 1 çekimser oy ile kabul edilirken, oylamada çekimser kalan ABD veto hakkını kullanmadı.

"Bu karar uygulanmalıdır"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, "Güvenlik Konseyi Gazze konusunda uzun zamandır beklenen derhal ateşkes ilan edilmesini ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden bir kararı onayladı. Bu karar uygulanmalıdır. Başarısızlık affedilemez" dedi.

İsrail'den ABD'ye tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde bugün oylanan karar tasarısını veto etmemesi halinde İsrail heyetinin ABD'nin başkenti Washignton DC'ye yapacağı ziyareti iptal etmekle tehdit etti. Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısının rehinelerin serbest bırakılması şartına bağlanmaması nedeniyle karşı çıkıyor. İsrail heyeti, ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine Gazze Şeridi'ne yapılan insani yardımların genişletilmesi ve Refah'a yönelik planlanan askeri harekata alternatif seçenekleri ele almak üzere Washignton DC'de ABD'li yetkililerle bir araya gelecekti.

ABD'nin "Gazze'de ateşkes" tasarısına Rusya ve Çin vetosu

ABD'nin geçtiğimiz cuma günü Konsey'e sunduğu Gazze'de ateşkesin zorunluluğundan bahseden ve Hamas'ın 7 Ekim'deki operasyonunu kınayan karar tasarısı, 11 üye tarafından desteklenmiş, Rusya, Çin ve Cezayir tarafından reddedilmiş, Guyana ise çekimser kalmıştı. Öte yandan ABD, 7 Ekim'den bu yana BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan 3 karar tasarısını da veto etmişti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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