Bitlis Aktif Yerel Gazeteciler Derneği Başkanı Halis Olcay, Bitlis Valisi olarak atanan Erol Karaömeroğlu'nu ziyaret etti

Bitlis Aktif Yerel Gazeteciler Derneği Başkanı Halis Olcay, Bitlis Valisi olarak atanan Erol Karaömeroğlu'nu ziyaret etti. Yerel Gazeteciler Derneği Başkanı Halis Olcay, Bitlis Yerel Basın hakkında bilgiler verdikten sonra yeni görevinin hayırlı olması temennilerinde bulundu. Vali Karaömeroğlu da, Dernek Başkanı Olcay nezdinde basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.