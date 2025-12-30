Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de temel atma törenine katıldı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'e kazandırılacak "Kentpark"ın temel atma törenine katıldı.

Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bünyesinde 5 yıldızlı termal otel, kültür ve kongre merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, alışveriş merkezi, aquapark, açık ve kapalı yüzme havuzları, spor tesisleri ve rekreasyon alanlarının yer alacağı Kentpark'ın inşa edileceği Kaleönü Mahallesi'ndeki temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Yılmaz, Bingöl'ün sosyal hayatına, ekonomik yapısına ve şehir vizyonuna uzun vadeli katkı sağlayacak Bingöl Kentpark Projesi'nin kente hayırlı olmasını diledi.

Son yıllarda Türkiye ekonomisinin önemli taşıyıcı alanlarından biri haline gelen turizm sektörünün güçlü bir ivme yakaladığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"2024 yılında turizm gelirimiz 61 milyar doları, ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı 62 milyonu aşmıştır. 2025 yılı sonunda turizm gelirimizin 64 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Bu rakamlar, turizmin üretim, istihdam ve döviz geliri açısından ekonomimizdeki ağırlığını açık biçimde ortaya koymaktadır. Önümüzdeki dönemde önceliğimiz, bu güçlü performansı daha dengeli bir yapıya kavuşturmak, turizmin sunduğu imkanları ülkemizin farklı şehirlerine yayarak kalıcı bir değer üretmektir. Hükümetimiz turizmi 81 ilimize ve tüm mevsimlere yayma vizyonu ile hareket etmektedir. Bu sektörü aynı zamanda yerel kalkınmanın ana unsurlarından biri olarak desteklemektedir. Anadolu'nun sahip olduğu doğal, kültürel ve sağlık temelli potansiyelin değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bingöl Kentpark Projesi, bu anlayışın sahadaki somut karşılıklarından biridir. Sağlık ve termal turizm, dünyada hızla büyüyen ve yüksek katma değer üreten alanların başında gelmektedir. Artan yaşam süresi, sağlıklı yaşlanma arayışı ve nitelikli tedavi hizmetlerine olan talep, bu alandaki yatırımları stratejik bir konuma taşımaktadır. Bingöl Kentpark Projesi de termal kaynakları, fizyoterapi ve hidroterapi altyapısı, rehabilitasyon ve konaklama imkanlarını aynı merkezde buluşturarak Bingöl'ü bu yükselen alanda güçlü bir konuma taşıyacak, konaklama, hizmetler ve ticaret alanlarında oluşacak hareketlilik, istihdamı artıracak, yerel esnafı güçlendirecek ve şehir ekonomisine yeni bir dinamizm kazandıracaktır."

Yılmaz, Hesarek Kayak Merkezi, tabiat turizmi, gastronomi gibi değerlerle buluşacak bu projenin kentte büyük bir açığı kapatacağını ifade ederek, "İnşallah ilk 5 yıldızlı otelimize bu vesile ile kavuşmuş olacağız. Aynı anda hem termal turizmi hem kayağı bulabileceğiniz çok önemli avantajlı bir merkez haline gelecektir burası. Bu sürecin, Bingöl'ün marka değerine de kalıcı bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde başta ilgili bakanlıklarımız ve kamu kurumlarımız olmak üzere, yerel yönetimlerimize ve yatırım iradesiyle sürece katkı sunan ERC Yapım ve İşletim A.Ş'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Bingöl Kentpark Projesi'nin kente ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, projenin Bingöl'ün gelişim yolculuğuna değer katmasını temenni etti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin de bu yatırımın kente hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Buraya eğitim yatırımları için geldim. İnşallah ayağımız bereket getirir ve hız getirir. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Vali Ahmet Hamdi Usta ise bu projenin Bingöl'ün geleceğine katkı sunacağını belirtti.

Usta, "Bu proje alışveriş merkezleri, termal tesisleri, aqua parkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, kongre kültür merkezi ile sadece Bingöl'e değil Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine vizyoner bir bakış açısı katacak. Aynı zamanda 740 kişiye istihdam yaratacak. Kıymetli yatırımcımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Projenin hayata geçirilmesi için katkı sunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a da teşekkürlerini ileten Usta, bu yatırımın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Tekin ile protokol üyeleri tarafından butona basılarak Kentpark'ın temeli atıldı.

Programa, AK Parti Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, daha sonra Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun organize ettiği buluşmada, Bingöl Üniversitesinde öğrenim gören Gaziantepli öğrencilerle bir araya geldi, onlarla sohbet etti.