Bingöl'de Genel Asayiş Toplantısı Düzenlendi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Vatandaşımızın sağlığını hiçe sayan kişi ve kişilerle, suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz" dedi.

İl merkezindeki ve ilçelerdeki genel durumun ele alındığı "Genel Asayiş Toplantısı", Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında yapıldı. Valilik binasında yapılan toplantıya Vali Usta'nın yan sıra Vali Yardımcısı Engin Tok, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, ilçe kaymakamları, ilçe emniyet müdürleri ve şube müdürleri ile ilçe jandarma komutanları ve şube müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Usta, " Bingöl'e hizmet ve güven vermek, Bingöl'ü bir huzur şehri yapmak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlama noktasında hepimizin belirli sorumlulukları var. Güvenlik birimlerimiz, diğer kurumlarımızla birlikte gerekli iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak şehrimizdeki huzur ortamını korumak için gece gündüz çalışıyor. İl merkezi ve tüm ilçelerimizde asayiş ve güvenliğin devamlılığı, kamu düzenini bozmaya çalışan ve gençlerimizin geleceğini, vatandaşımızın sağlığını hiçe sayan kişi ve kişilerle, suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz" dedi.

Güvenlik birimlerinin diğer kurumlarla da gerekli iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak şehirdeki huzur ortamını korumak için gece gündüz çalıştıklarına değinen Vali Usta, tüm personele görevlerinde başarılar diledi. - BİNGÖL