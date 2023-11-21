Bingöl'de 6 Kilo Skunk ve 76 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 6 kilo skunk ele geçirildiğini açıkladı. Kentte son günlerde gerçekleştirilen operasyonlarda ise 76 kilo 298 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 kilo skunk ele geçirdiklerini açıkladı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta da 6-19 Kasım tarihleri arasından yapılan operasyonlarda 76 kilo 298 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siz değerli Bingöl halkımızın da destekleriyle uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyoruz. İnşallah uyuşturucuyu Bingöl'ün gündeminden çıkarıp çocuklarımızı ve gençlerimizi bu illetten kurtaracağız. 6-19 Kasım 2023 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı narkotik suçlarla mücadele birimlerimizce 75 kilo 58 gram kubar esrar, 1 kilo 240 gram toz esrar, 22 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Canla, başla çalışan arkadaşlarıma ve destekleri için Bingöllü hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi. - BİNGÖL