Binali Yıldırım: PKK'nın bize parasal kaybı 3 trilyon doları buldu

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Eyüpsultan'da vatandaşlarla bir araya geldi. Tekstil fabrikasını ziyaret eden Yıldırım, PKK'nın bize parasal kaybı 3 trilyon doları buldu. Doğrudan kayıp 400 milyar dolar, dolaylı verdiği zarar 3 trilyon dolar dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Topçular Mahallesinde, tekstil fabrikasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşma yapan Yıldırım, Onun için de daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye mecburuz. Ama üretmek için de ortam müsait olması lazım. Eğer bir ülkede istikrar yoksa, güvenlik yoksa hiçbir şey üretemezsiniz. Suriye bir şey üretebiliyor mu Irak üretebiliyor mu Afganistan, Libya, Yemen üretebiliyor mu Çünkü ya iç savaş var, ya da işgal var. ve insanlar bırakın üretmeyi, canını kurtarmak için memleketten akın akın kaçıyorlar. Bugün bizim yaşadığımız mülteci sorununun arkasında o bölgede yaşayan, din kardeşlerimizin can ve mal güvenliği var. Aslında bu yüzyıl önce hesapları yarım kalanlar, işgalciler, bu toprakları işgal edenler Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz milletimizin çabalarıyla bağımsızlığımızı tekrar kurup bugünlere gelmemizi hazmedemiyorlar. Doğrudan işgal yapamıyorlar. Çünkü biz o işgal ettikleri ülkeler gibi değiliz. Bizim geleneğimiz var. Bizim bağımsızlık aşkı gibi, bir aşkımız var diye konuştu. PKK'NIN PARASAL KAYBI 3 TRİLYON DOLAR

Yıldırım, Bizim de doğrudan savaşmayı göze alamadıkları için terör örgütlerini kullanıyorlar. Uzun süre PKK'yı kullandılar ve büyük şehitler verdik. 40 bin şehit verdik. Sivil, masum insanlar, bebekler katledildi. ve bu PKK'nın, bize parasal kaybı 3 trilyon doları buldu. Doğrudan verdiği kayıp 400 milyar dolar. Dolaylı kaybı 3 trilyon Dolar. Doğrudan kayıp 400 milyar dolar. Dolaylı verdiği zarar 3 trilyon dolar. 3 trilyon doları oturun hesabını yapın. Bugünkü Türkiye'nin 3 katı şeklinde konuştu. 14 MAYIS'TA TÜRKİYE KARARINI VERDİ

Tekstil fabrikasının ardından Eyüpsultan Meydanı'nda vatandaşlarla buluşan Yıldırım, Evet aslında 14 Mayıs'ta milletimiz kararını verdi. Meclis halloldu. 650 milletvekilinin 323'nü Cumhur İttifakı'na verdi. Aslında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da açık ara birinci yaptınız. 2 buçuk Milyondan fazla oy farkı var. Ama anayasamızda ilk turda 50 artı bir olması şartı var. Dolayısıyla 260 bin eksiğimiz kaldı. Ama pazar günü 260 değil. 2 milyon 260 bin olacak ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023