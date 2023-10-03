Bilecik Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü Güvenlik Konusunu Görüştü

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve Bilecik Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, güvenlik konusunu ele almak üzere bir araya geldi. Subaşı, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve Bilecik Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı bir araya geldi.

Geçiğimiz aylarda Bilecik Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Beyti Kalaycı, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaş iadeyi ziyaret yaptı. İkili Bilecik için ilk ele alınması gereken konunun güvenlik olması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların güvenli ve huzurlu ortamları için belediye olarak ellerinden ne gelirse yapacaklarını belirten Subaşı, "Bilecik'in her sokağı, her caddesinde güvenli ve huzurlu yaşam sürülecek" dedi. - BİLECİK