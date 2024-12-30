Üye Girişi
Haberler
MTV zammı belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
Suriye'ye ilk resmi davet Suudi Arabistan'dan
Suriye'ye ilk resmi davet sürpriz bir ülkeden
Putin'den Anadolu Efes'e kayyum
Putin, ünlü Türk şirketine kayyum atadı

Biden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, görevi bırakmadan önce Ukrayna'ya yaklaşık 2 buçuk milyar dolarlık ek askeri yardım paketi gönderileceğini açıkladı. Bu rakam, ABD'nin Ukrayna-Rusya savaşının başından bu yana Kiev'e yaptığı en büyük yardım oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 2 buçuk milyar dolarlık ek askeri yardım yapılacağını açıkladı.

UKRAYNA'YA 2,5 MİLYAR DOLARLIK YARDIM

ABD'de 20 Ocak'ta görevi devretmeye hazırlanan Başkan Joe Biden, Ukrayna'ya yeni yardım paketini duyurdu. Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Ukrayna halkı Rus saldırganlığına karşı bağımsızlığını ve özgürlüğünü savunmaya devam ederken, Ukrayna için yaklaşık 2 buçuk milyar dolarlık güvenlik yardımını duyurmaktan onur duyuyorum" ifadesini kullandı.

Biden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destekABD Başkanı Joe Biden

"UKRAYNA'YA DESTEK SAĞLAMAK EN ÖNEMLİ ÖNCELİKLERİMDEN"

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana, ABD'nin dünyayı Ukrayna halkına destek vermeye çağırdığını belirten Biden, "Ukrayna'ya galip gelmesi için ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak en önemli önceliklerimden biri oldu. Bugünkü duyuru, bu çabayı güçlendirecek ve Ukrayna'ya hem savaş alanında kullanmaya devam ettiği acil bir teçhizat akışı sağlayacak hem de hava savunma, topçu ve diğer kritik silah sistemlerinin uzun vadeli tedarikini sağlayacak" dedi.

Biden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destekUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Yönetiminin Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) çerçevesinde taahhüt edilen tüm yardımı tahsis ettiğini söyleyen Biden, "ABD, benim talimatımla görev süremin geri kalanında Ukrayna'yı savaşta güçlendirmek için yorulmadan çalışmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Biden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Suriyelilerin ucuza sattığını duyan akın etti
img

2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
img

Futboldan men edildi
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıMurat Celik:

milyonlarca insanın ölümünden sorumlu tek devlet Amerika Birleşik Devletleri

Yorum Beğen153
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHuseyın Sezgi:

Dünyanın baş belası abd dir nokta.

Yorum Beğen121
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNK:

Lanet bunak giderayak ortalığı kışkırtmaya devam ediyor

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

bu ABD vatandaşlarının vergilerini insan öldürmeleri için veriyolar peki bu insanlar neden hesap sormuyo bizim paralarımız nere gidiyo diye

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Abd ve İTrail yok olmayana kadar dünyada huzur yok

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoturan:

Zelensky soytarısı bir kukladır

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYakup Başaran:

Savaş uzadıkça Ukrayna ABD ye bağımlı hale geliyor.Rusya zayıflıyor ABD kazanıyor.Denge politikası ABD yönlü değişiyor..

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Amerikan köpeği ödül manası alıyor !

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFake You hard:

Trump gelmeden vurgun yapiyor akli sira

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Kaya - Skala:

26 trilyon dolar borcu olan ülkeyi 36 trilyon dolara çıkaran büyük reis yürü be reis arkandayız emelleri uğrunda Ne insana ne ülke ekonomisine ne de ülkesinde yaşayan vatandaşlara zerre düşünceleri yok

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay: Kocam annesine...
Herkes 2025'i, Sorgun 2026'yı kutladı
Onlar şimdiden 2026'yı kutluyor! Nedeni de bir hayli acayip
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ

Son Dakika Haberleri

2 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Bologna Verona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bologna Verona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gassal devamı gelecek mi, yeni sezon çekimleri başladı mı? Ipswich Town Chelsea CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Ipswich Town Chelsea maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 31 Aralık Salı İstanbul'da okullar neden 16.00'da kapanıyor? Yarın öğleden sonra resmi tatil mi, 31 Aralık yarım gün mü? Aston Villa Brighton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Aston Villa Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Putin Anadolu Efes'e neden kayyum atadı? MasterChef FİNALE kim kaldı? 30 Aralık Pazartesitesi? MasterChef ilk 4'e kalan son yarışmacı kim? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.