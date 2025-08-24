Beypazarı Kaymakamı OSTİM'i Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek, sanayi gelişimi için uygulanabilecek iş birlikleri ve kümelenme modeli hakkında bilgi aldı. Kaymakam, Beypazarı'ndaki sanayi kuruluşlarının gelişmesi için bu tür başarılı modellerin incelenmesinin önemine değindi.

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun ve beraberindeki heyet, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Beypazarı Kaymakamı Coşkun, beraberindeki heyetle birlikte OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek, kümelenme modeli, bölgesel kalkınma projeleri ve eğitim faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyarette sanayinin gelişimi için uygulanabilecek iş birlikleri de masaya yatırıldı. Ziyaretin önemli gündem maddelerinden biri kümelenme modeli oldu. OSTİM yöneticileri, bu modelin farklı sektörlerdeki firmaların bir araya gelerek ortak sinerji oluşturmasını sağladığını belirtti.

Kaymakam Coşkun, OSTİM'deki kümelenme uygulamalarının Beypazarı için örnek teşkil edebileceğini ifade ederek, "Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının gelişmesi için bu tür başarılı modelleri yakından incelememiz çok değerli" dedi.

Kaymakam Coşkun, "OSTİM gibi güçlü bir sanayi bölgesinin deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz. Beypazarı'nda istihdamı artıracak ve ekonomiye katkı sağlayacak ortak projelere kapımız açık" diye konuştu.

Toplantının sonunda Kaymakam Coşkun ve OSTİM yöneticileri, ilçede sanayinin gelişmesi için yapılabilecek iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Tarım ve gıda alanındaki üretimin sanayiyle entegre edilmesi, teknolojik destek sağlanması ve mesleki eğitim iş birlikleri üzerinde duruldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
NASA'nın uzay aracı 'yıldız tozu' getirdi

Milyonlarca kilometre öteden gelen hazine! Güneş'ten daha eski
