Beyoğlu Belediyesi 350 Milyon Liralık Ek Bütçe Yaptı

Beyoğlu Belediyesi, 2023 yılının ilk 9 ayında ikinci kez ek bütçe yaptı. Beyoğlu Belediyesi'nin 37 taşınmazının satışını da kapsayan 350 milyon liralık ek bütçe belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi. CHP Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Yıldırım, "Ortada çok büyük başarısızlık, plansızlık ve yönetememezlik var. İşçi maaşlarını ödeyemeyecek noktaya gelen Beyoğlu Belediyesi, elinde ne var ne yok satıyor" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, hazırladığı 350 milyon liralık ek bütçeyi önceki gün Beyoğlu Belediye Meclisi'ne sundu. Belediyenin elindeki 37 taşınmazın satışını da içeren ek bütçe, görüşmelerin ardından oy çokluğu ile kabul edildi. Böylece Beyoğlu Belediyesi, 2023 yılının ilk 9 ayında ikinci kez ek bütçe yapmış oldu.

Toplantıda konuşan CHP Beyoğlu Belediye Meclisi üyesi Ahmet Yıldırım, yönetimi iş bilmezlikle suçlayarak, özellikle gayrimenkul satışlarını eleştirdi. Yıldırım şunları söyledi:

"BEYOĞLU BELEDİYESİ ELİNDE NE VAR NE YOK SATIYOR: İşçi maaşlarını ödeyemeyecek noktaya gelen Beyoğlu Belediyesi, elinde ne var ne yok satıyor. Merkezi idareden en fazla destek alan belediye olmasına rağmen aynı yıl ikinci defa ek bütçe getirildi. Ortada çok büyük başarısızlık, plansızlık ve yönetememezlik var. Beyoğlu Belediyesi'nin bütçe açığını kapatmak için Tarlabaşı'nda bulunan Taksim 360 Projesi'nde 14, Örnektepe'de 13 daire ve 10 ayrı mülk olmak üzere 37 taşınmazı satışa çıkarıldı. İşçilerin emeğinin karşılığını en az aldığı ilçelerden olan Beyoğlu Belediyesi maaş ödeyemez duruma gelip, rutin belediye faaliyetlerini yürütebilmek için binaları, arsaları satıyor. Biz, satışı istenen tüm dairelerin satılmayarak tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapıldığı gibi sosyal konut olarak kullanılmasını teklif ettik. 75 milyon ödenek ile 350 milyon liralık ek bütçenin hemen hemen dörtte bir oranındaki geliri merkezi idareden alınan bağış ve yardımlar oluşturuyor.

YEREL SEÇİMLERE 6 AY KALA YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ 27 KONUT VE 10 ARSA İÇİN SATIŞ İZNİ İSTENİYOR: Belediye yönetimi olarak yükümlülüklerinizi yerine getirmeyip rutin belediye faaliyetlerini yerine getirebilmek adına binaları, arsalarını satmak zorunda kaldıysa konuşacak fazla bir şey olmadığını da belirtmekte fayda var. İş gücü maliyeti olarak kıyaslayacak olursak işçilerin emeğinin karşılığını en az aldığı ilçelerden biri Beyoğlu. Çevre ilçelere göre en az istihdam oranına sahip ilçe Beyoğlu. Sahip olunan araç ve iş makinaları sayısı gün geçtikçe azalan ilçe Beyoğlu. Çöp Konteyneri dahil olmak üzere her türlü bağışı merkezi hükumetten en fazla alan ilçelerden biri Beyoğlu. Ama aynı Beyoğlu Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne 85 milyon liralık bir ek bütçe ayırıyor ve bu bütçeyi karşılayabilmek için 150 milyon liralık taşınmaz satışı yaparak kendine kaynak yaratmaya çalışıyor. Yerel seçime 6 ay kala yangından mal kaçırır gibi 27 konut ve 10 arsa için alınmak istenilen bu satış yetkisinin yankıları kamuoyunda; 'AK Parti Beyoğlu'ndan giderken ya mali enkaz bırakmak istiyor ya da tekrar kazanmak için bütçe yaratmak adına ne var ne yok satıyor' olarak yansıyacaktır. Sonuç olarak, satışı istenen tüm dairelerin satılmayarak tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığınız gibi sosyal konut olarak kullanılmasını teklif ediyoruz."