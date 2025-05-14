Trump, Erdoğan ve Muhammed bin Selman ile Çevrim İçi Toplantı

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BEYAZ Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump, Muhammed bin Selman ve Şara'nın çevrim içi toplantısı hakkında açıklama yaptı.

BEYAZ Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump, Muhammed bin Selman ve Şara'nın çevrim içi toplantısı hakkında açıklama yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çevrim içi olarak katıldığı görüşmeyle ilgili olarak, "Bugün, Başkan Trump, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara ile bir araya geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığı için Başkan Trump'ı övdü ve Suriye'de barış ve refahı teşvik etmek için Suudi Arabistan ile birlikte çalışmaya söz verdi. Veliaht Prens ayrıca yaptırımları kaldırma kararını cesurca olarak nitelendirerek Başkan Trump'ı takdir etti. Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens'e dostlukları için teşekkür etti ve Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'ya ülkesinde tarihi bir şey yapma konusunda muazzam bir fırsata sahip olduğunu söyledi. Başkan Ahmed el-Şara, toplantıyı bir araya getirme çabaları için Başkan Trump'a, Veliaht Prens'e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti ve İranlıların Suriye'yi terk etmesinin sunduğu önemli fırsatı ve terörizmle mücadele ve kimyasal silahları ortadan kaldırma konusunda ABD-Suriye çıkarlarını paylaştığını kabul etti. Başkan Ahmed el-Şara, 1974'te İsrail ile olan bağların koparılmasına olan bağlılığını teyit etti. Başkan, Suriye'nin doğu ile batı arasındaki ticareti kolaylaştırmada kritik bir bağlantı görevi göreceği umuduyla konuşmasını sonlandırdı ve Amerikan şirketlerini Suriye petrol ve gazına yatırım yapmaya davet etti. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki savaş da ele alındı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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